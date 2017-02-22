صور زيارة ميسي Messi وعائلته لمصر في منطقة الإهرامات

ننشر لكم صور اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في زيارته لمصر 2017 ، وتفاصيل زيارة اللاعب إلى مصر ، في أطار التعاون للترويج عن السياحة العلاجية بمصر والتوعية للعلاج من فيرس الكبد الوبائي فيروس سي ، وننقل لكم من خلال هذا التقرير علي موقع مصر 365، ورصد صور خاصة باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلاته بمنطقة الإهرامات ، حيث وصل اللاعب مع عائلته عصر اليوم الثلاثاء 21-فبراير -2017، بطائرته الخاصة وقد هبط بمطار غرب القاهرة ، وقد أتي إلى مصر للمشاركة بحملة ” تور أند كيور ” لعلاج فيروس سي القائمة تحت شعار العالم بدون فيروس سي ، ونقلت الفضائيات المصرية “أون تي في ، أون سبورت ” الحدث مباشرة منذ وصول ميسي إلى القاهرة ، والتقاطه الصور التذكارية مع شيخ خفر المنطقة وأبدائه أعجابه بالزي المصري الصعيدي .

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ميسي يتحدث عن.. “عظمة” مصر.. لحظاته داخل الهرم.. وزيارته مع برشلونة للأهلي

وتحدث اللاعب الأرجنيتي ليونيل ميسي لاعب فريق نادي برشلونة الأسباني عن عظمة مصر أوعجابه الشديد بالقاهرة والإهرامات وأول لحظات دخوله الهرم سابقا عندما أتي مع فريقه لملاقاة النادي الأهلي المصري ، هذا وقد قام ميسي بزيارة الإهرامات مرة أخري فور وصوله إلى القاهرة وقبل التوجه إلي الفندق الذي يقيم به والجدير بالذكر أن الفندق الذي يقيم به اللاعب يطل علي ألإهرامات مباشرة ، وصرح نجم فريق برشلونة علي أنه أمر رائع بأن يتواجد بمكان عظيم مثل منطقة الإهرامات وأن هذه اللحظة من أسعد لحظات حياته عندما دخل إلي الهرم ولمس الأحجار التي تتحدث عن حضارة وتاريخ لأكثر من 7000 سنة ، وصرح أنه قد أستطاع أن يلمس عظمة التاريخ المصري وكيف عاش المصريون القدماء ، وأنه تعلم بعض الأشياء عن الفراعنة في المدرسة وكانت هذه أعزم أمور تعلمها عن مصر ، وتابع اللاعب بأنه لا يستطيع البقاء كثيرا داخل مصر ولكن حبه للقاهرة أكبر مما يتخيل فهي بلد لها تاريخ وتمني أنه في يوم ما سوف يزور مصر ومنطقة الإهرامات مرة أخري ويمكث بها مدة أطول لكي يستمتع بزيارة المعالم الأثرية ويلمس التاريخ المصري الذي يحبه ، وأضاف اللاعب أنه قد زار مصر من قبل ولكن كانت زيارة سريعة أيضا بعام 2007 عندما كان يواجه فريقه برشلونة النادي الأهلي المصري وانتهت بفوز البرسا بأربعة أهداف ، وكانت المبارة ضمن احتفالية النادي الأهلي ب100 سنة علي تأسيسه ، وقال ميسي أنه يريد تجربة الأكلات المصرية خلال زيارته لمصر

صور اللاعب الأرجنتيني ميسيي بعد وصوله القاهرة وبالمؤتمر الصحفي