مصر للطيران.. تخفض اسعار تذاكر العمرة 25% لأربعة ايام

نسرد لكم تفاصيل تخفيض سعر تذاكر الطيران لاداء مناسك العمره، شركة مصر للطيران، حيث قررت الشركة وضع تخفيضا على سعر التذكره بنسبة 25% من قيمتها، وذلك لمدة أربعة أيام بدأت من يوم الاتنين ولمدة أربعة أيام لموسم العمرة 2017، هذا وقد وعدت الشركة بتكرار تلك التخفيضات الأيام القادمة وذلك ايضا على تذاكر طيران العمره لموسم 2017 للمصريين.

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مصر للطيران تخفض سعر تذاكر العمرة

وذكرت مصادرنا أن تخفيض سعر التذكرة يكون على السعر الاساسي فقط دون الضريبة عليها، حيث يتم دفع الضريبة دون خصم للدولة، أما التخفيض سيكون خمسة وعشرون بالمائة من قيمة التذكرة الاساسي، على ان تتم التخفيضات لمدة اربعة ايام من يوم 20 فبراير الى 23 فبراير، ويتم السفر على عدة بعثات من اول شهر ابريل المقبل الى أواخر شهر مايو تحديدا 20 مايو.

وأضافت مصادرنا أن أسعار تذاكر العمرة لشهري رجب وشعبان ستشتمل على 4 شرائح مختلفة، تتوقف على ميعاد الرحلة والعودة وخط السير، ذاكرا أن الهدف من تخفيض الاسعار هو مراعاة الزيادة في الاسعار وزيادة اعباء المواطنين هذه الايام وعدم قدرة الكثيرين على اداء مناسك العمرة، وأكدت الشركة على تمام جهازية اسطولها واطقمها للبدء في موسم العمرة للعام الحالي.

كما أشارت شركة مصر للطيران على وضع جدول تنظيم الرحلات حيث قررت أن الرحلات ستكون عشر رحلاة خمسه منهم الى جدة وخمسه الى المدينة المنورة وذكرت انه سيتم المناورة بالطرازات، طبقا للاحتياجات، كما ذكرت المصادر ان هناك الكثير من شركات السياحة بداوا بالفعل الحجز في الرحلات وذلك من اليوم الثلاثاء ,وقدمت بالفعل مقدمات لهذا الحجز.