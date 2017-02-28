مقترحات وزارة التموين الجديدة للسلع التموينية و نقاط الخبز

قامت مجموعة من المصادر التابعه لوزارة التموين خلال الفترة الماضية بالاعلان أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بالعمل علي السعي وراء القيام خلال الفترة القادمة بتنفيذ مجموعة من المخططات و ذلك من أجل العمل خلال الفترة القادمة علي اصلاح العديد من المشكلات التي قد واجهت منظومة التموين و أيضا دعم السلع الغذائية ، هذا بجانب أنه من الجدير بالذكر أن القضية التي تتعلق بالدعم و السلع التموينية تعد من أكبر القضايا و أخطرها و التي من الممكن أن تواجه الحكومة خلال الفترة الحالية و أيضا وزير التموين الجديد ، حيث تعد منظومة السلع التموينية هي الجزء الأكبر من الموازنة العامة الخاصة بالدولة و التي تقوم الدولة باستهلاك هذا الجزء الكبير في سبيل العمل علي تغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و ذلك في ظل الارتفاعات الشديده التي يمر بها السوق المصرية في الوقت الحالي .
هذا بجانب أن وزير التموين قد أكد خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها خلال الفترة الماضية علي أن قيمة الدعم النقدي الذي قد قامت الحكومة بتخصيصة للفرد و التي تتعلق بالسلع التموينية قد وصلت الي 21 جنيه و التي تتعلق بجميع السلع من بينها الزيت و السكر و الأرز أما بانسبة للنقاط الخاصة بالخبز و التي يحصل عليها المواطن فانه من المقرر لها أن تكون للسلع الأخري مثل الجبن و السلع الاخري .
هذا و من الجدير بالذكر أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بزيادة الدعم النقدي للفرد و أن يصل خلال الفترة القادمة الي 25 جنيه و ذلك بدلا من 21 جنيه ، و أن يكون هذا المبلغ الذي قد أضافته الحكومة تابع للسلع الاستهلاكية الأساسية و هي السكر و الزيت و الأرز و أيضا أن تقوم الحكومة بخفض الحصة التابعه للفرد من الخبز من عدد 5 أغرفة الي 3 أغرفة في اليوم .
و كان الاقتراح الثالث هو قيام الحكومة خلال الفترة القادمة بزيادة الدعم النقدي للفرد ليصل الي 24 جنيه و ذلك بدلا من 21 جنيه هذا بجانب القيام بالغاء قيام الفرد باستبدال النقاط التابعه للخبز بالسلع التموينية الاخري .
التعليقات
ﻻ تطرد من مسجل فى التموين زيادة هامش الربح فى التموين مثال منظمومة الخبز اخذ 20 جنية للتموين للبطاقة البيع بسعر السوق اما منظمومة التموين اخذ 20 جنية للبطاقة تقل سعر السوق جنية زجاجة الزيت نصف جنية المكرونة العدس والفول رز توفر لة5 الى20 جنية للبطاقة هامش الربح 20فى المئة مظمومة الخبز التموين اخذ 20 جنية للبطاقة للتموين بعد اﻻتفاق مع المواطن كتابة عقد مسجل بيانات المواطن
تكلفة رغيف الخبز وصلت100 قرش للرغيف 1 زيادة طن الدقيق 2 زيادة فاتورة الغاز والبترول 3 بعد تعويم الجنية زيادة تكلفة العمال المختص نتيجة ارتفاع اﻻسعار. 4 زيادة قطع الغيار المخبز اﻻلى والنصف اﻻلى بصورة مجنونة بعد التعويم
ﻻبد من من يستحق500 رغيف على البطاقة ويزيد استكمال البيانات عمل مفردات المرتب اﻻسرة انذار عدة مرات
ارسال بيانات بطاقة الرقم القومى الى التامينات اخذ الرقم التامينى معرفة مفردات المرتب للتموين للمواطن