مصر تستأنف استيراد اللحوم من البرازيل بالرغم من وقف العديد من الدول الأخرى استيراد اللحوم منها

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أعلنت مصر يوم الخميس الماضي قرار قيامها بوقف استيراد اللحوم من البرازيل ،و لكنها قد قامت اليوم بمفاجأة الجميع بالقرار الذي قد اتخذته بخصوص هذا الشأن ،حيث قامت بالإعلان عن القيام خلال الفترة الحالية باستئناف استيراد اللحوم من قبل المجازر المعتمدة و ذلك من قبل الهيئة العام الخاصة بالخدمات البيطرية و التي تقع في دولة البرازيل.

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حيث قامت الحكومة المصرية يوم السبت و الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي وكان هذا الإعلان من قبل وزارة الزراعة في مصر ، أنها قد قررت القيام خلال الفترة الحالية استئناف الاستيراد الخاص باللحوم المجمدة و أيضا لحوم الدواجن و التي تستوردها من الهيئة العامة الخاصة بالمجازر في البرازيل .

و قد أعلنت وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية من خلال البيان الخاص بها أن عملية الاستيراد التي تتم و التي تتعلق باستيراد اللحوم خاصة من البرازيل خلال الفترة القادمة تكون خاضعة للرقابة الدقيقة و ذلك من قبل العديد من الأجهزة الطبية و التي تنتمي إلى البلدين،هذا بجانب أن مصر تقوم باستيراد تلك اللحوم من قبل المجازر المعتمدة في البرازيل بجانب أنه يتم التأكد من مطابقة تلك اللحوم التي يتم استيرادها للمواصفات العالمية.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من التقارير التي قد أثبتت خلال الفترة الماضية قيام مجموعة من المسؤولين في وزارة الصحة في البرازيل خلال الفترة الماضية بتلقي الرشاوي و كان هذا من أجل العمل على تزوير الوثائق التي تتعلق بتصدير العديد من اللحوم الفاسدة ، و نتيجة لذلك و كشف تلك التقارير ، فقد قامت العديد من الدول خلال الفترة الماضية و التي كانت تقوم باستيراد اللحوم من البرازيل بوقف هذا الاستيراد.

والجدير بالذكر أيضا أنه بالرغم من القيام بكشف تلك التقارير خلال الفترة الماضية و التي قد دفعت العديد من الدول إلى القيام بإصدار القرار الذي يتعلق بوقف استيراد اللحوم من البرازيل ، إلا أن مصر قد قامت باصدار القرار الذي يتعلق باستئناف استيراد تلك اللحوم من جديد خلال الفترة القادمة ، هذا بالإضافة إلى أن مصر تقوم باستيراد ما يصل إلى نسبة 20% من حاجتها من اللحوم من قبل البرازيل.