وظائف النيابة العامة 2017 للمؤهلات العليا بجميع المحافظات وموعد سحب الملفات

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اعلنت النيابة العامة فى مصر مؤخرًا، عن وجود عدد من الوظائف الخالية داخلها، حيث كشف إعلان هيئة النيابة العامة الرسمي عن رغبتها فى تعيين عدد من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة والمطوبة للوظيفة فى عدد من الوظائف الخالية لعام 2017، وقد ورد بالإعلان أن النيابة العامة تشترط فى السادة المتقدمين أن يكونوا من حملة مؤهلات عليا، وتقبل النيابة العامة المتقدمين للوظائف الخالية التى تعلن عنها من جميع المحافظات المصرية، وقد جاء فى إعلان النيابة العامة أن موعد سحب الملفات اخاصة بالوظيفة قد تقرر أن يكون يوم 16 / 3 / 2017، وجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أعلنت أن من تنطبق عليه الشروط المطلوبة سوف يتم تعيينه فى وظيفة “معاون نيابة عامة”، وقد اشترطت النيابة أن المتقدمين للوظائف الخالية لديها يجب ان يكونوا من خريجي دفعة 2016 على أن يكون تقديرهم التراكمى لا يقل عن جيد، كما تقبل خريجين الجامعات المصرية العامة منها والخاصة وخريجي كليات الأزهر الشريف بالإضافة إلى خريجي كليات الشرطة ، وقد تحدد موعد تقديم الملفات الخاصة بالسادة المتقدمين لوظيفة معون نيابة عامة بدءا من يوم 13 / 3 / 2017 إلى يوم 16 / 3 / 2017

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الشروط المطلوبة بوظائف النيابة العامة:

ورد فى الإعلان الرسمي المنشور بخصوص وظائف النيابة العامة، أنها ترغب فى تعيين عدد من الافراد فى وظيفة “معاون نيابة عامة”، حيث اشترطت النيابة العامة فى المتقدمين ما يلى:

أن يكون المتقدم خريجى دفعات 2016. أن يكون المتقدم حاصل على ليسانس حقوق من احدى الجامعات المصرية أو خريج كلية الشرطة أو من جامعة الأزهر الشريف. أن يكون عمر المتقدم للوظائف اخالية الايزيد عن 30 سنة ان يكون المتقدم قد اجتاز الإختبارات التى تقرها النيابة واللازمة لأجل شغل الوظيفة المعلن عنها. يشترط أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على شهادة الإعفاء منها. ان يكون المتقدم حاصل على تقدير مناسب، بحيث لايقل تقديره التراكمى عن جيد.

طريقه التقديم لوظائف النيابة العامة:

يرجى من السادة الراغبين فى التقدم لأحد وظائف النيابة العامة المذكورة وتنطبق عليهم الشروط المذكورة، ملا استمارة التقديم المرفقة فى هذا المقال، حيث تقرر أن يتم التقديم للوظائف الخالية بالنيابة العامة من خلال الإنترنت على هذا الرابط: تسجل الوظيفة.

وجدير بالذكر أنه يتوجب على المتقدم أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به، كما يتوجب إرسال صورة من المؤهل الجامعى الحاصل عليه من أجل سحب الملف الخاص بوظائف النيابة العامة، والتقديم لهذه الوظائف عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بها، وقد ورد بإعلان النيابة العامة أن التقديم لهذه الوظائف الخالية سوف يبدا من يوم 11 مارس حتى يوم 16 مارس 2017 .

المستندات المطلوبة لوظائف النيابة العامة:

مطلوب من المتقدم صورة بطاقة الرقم القومى، على أن يكون بحوزته الأصل منها من أج الإطلاع عليه.

مطلوب من المتقدم صورة من المؤهل الدراسى الخاص بالمتقدم.

يطلب من المتقدمين من خريجى كليات الشرطة إحضار موافقة من الجهة الخاصة بهم.