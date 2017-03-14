ظهرت نتيجة التعليم المفتوح جامعة القاهرة 2017 برقم الجلوس : رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

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ظهرت الآن نتائج التعليم المفتوح 2017 بجامعة القاهرة رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم المفتوح 2017 برقم الجلوس ،نتيجة التعليم المفتوح 2017 بجامعة القاهرة، اليوم عبر الإنترنت متاحة علي موقعنا مصر 365 حيث ينتظر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول التعليم المفتوح 2017 بجامعة القاهرة العديد من الطلاب والطالبات، حيث أشارت الجامعة أنه يدرس حاليا حوالى سبعين ألف طالب وطالبة فى التعليم المفتوح في جامعة القاهرة وفى انتظار نتائجهم، حيث ظهرت نتيجة التعليم المفتوح، خرجت بعض التصريحات مؤخرًا من جامعة القاهرة عن نتيجة التعليم المفتوح 2017 الخاصة بطلاب وطالبات جامعة القاهرة، حيث تم اعتماد نتيجة التعليم المفتوح من خلال نائب رئيس الجامعة، الدكتور “محمد عثمان”، بعد الإنتهاء من التصحيح ورصد بيانات وتقديرات الطلاب والطالبات المقيدين على ذمة الجامعة، وتم ذلك أثناء اجتماع المجلس الأكاديمي يوم أمس الخاص بجامعة القاهرة.

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حول ظهور نتيجة التعليم المفتوح 2017 بجامعة القاهرة، قام المركز التعليمي التابع للجامعة بإجراء عدد من الخطوات من أجل مساعدة الطلاب والطالب وتسهيلاً عليهم لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث ورد ضمن تصريحات نائب رئيس الجامعة، أنه سوف يتم إعلان نتائج التعليم المفتوح 2017 الخاصة بالترم الأول بجامعة القاهرة على الصفحات الشخصية الخاصة بالموقع وذلك من أجل جميع المقيدين والدارسين بالجامعة، حيث يتم الحصول على النتيجة بشكل مجانى دون أى رسوم أو مقابل، وسوف تتاح هذه الخدمة بعد ارسال النتيجة على الرقم المختصر الذى قد قامت الجامعة بتحديده وإرسال الرسائل SMS لطلاب عليه، حيث ورد أن الطلاب سوف يتلقون النتائج عن طريق الهاتف المحمول فى رسائل نصية مرسلة من التعليم الخاص بجامعة القاهرة.

نتيجة التعليم المفتوح 2017 بجامعة القاهرة، ورد فى إعلان مركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة، أن النتيجة هذا العام والتى تم ظهورها بعدة طرق تشمل جميع الكليات التابعة للتعليم المفتوح بجامعة القاهرة، حيث يمكن للطلاب الدارسين فى كلاً من ” كلية الزراعة، وكلية الآداب، وكلية التجارة، وكلية دار العلوم، وكلية الإعلام، وكلية الطفولة المبكرة، بكلية الحقوق “، الحصول على نتائجهم الآن من أحد الطرق التالية التي قد حددها مركز التعليم المفتوح التابع لجامعة القاهرة.

خرجت تصريحات السيد الدكتور نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب الدارسين بالتعليم المفتوح، بعد أن تم اعتماد النتيجة الخاصة بالطلاب الدارسين بالجامعة المفتوحة، أن النتيجة جاءت جيدة وأفضل بكثير عن العام الماضي، وقد أدى نحو 70 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، كما وجه سيادته الشكر إلى جميع طلاب نتيجة التعليم المفتوح 2017 في جامعة القاهرة على الإلتزام في السلوك في أداء الامتحانات، ووجه لهم الدعوات بمزيد من النجاح والتفوق في الأعوام القادمة.

ورد فى إعلان جامعة القاهرة فيما يخص نتيجة امتحانات التعليم المفتوح 2017 ، أنه يمكن للطلاب والطالبات حاليًا الحصول على النتيجة بعدة طرق مختلفة ، حيث يمكنهم الآن الدخول على رابط الجامعة المخصص النتيجة والحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول، حيث يقوم الطالب أو الطالبة بالدخول على هذا اللينك وكتابة رقم الجلوس الخاص به للحصول على النتيجة، http://ou.cu.edu.eg/resultlogin.aspx .

كما يمكن للطلاب والطالبات بالجامعة الحصول على نتيجة التعليم المفتوح 2017 عن طريق الخدمة الصوتية للهواتف التى قد قامت الجامعة بتخصيصها من أجل الطلاب، ومنها يقوم الطالب بالحصول على النتيجة عن طريق الإتصال على رقم 0900، ويتبع التعليمات مع الخدمة الصوتية المتاحة.