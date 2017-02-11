اخر اخبار مصر اليوم السبت 11/2/2017 .. اخر اخبار مصر العاجلة التعديل الوزاري وزيارة الرئيس اللبناني لمصر.. الأبرز في صحف السبت

آخر أخبار مصر اليوم، جاء موعدنا اليومي مع آخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم السبت الموافق 11/1/2017، آخر أخبار مصر اليوم من الصحف المصرية وابرز المواقع الالكترونية اليوم السابع والطن وسكاى نيوز والمصرى اليوم، نقوم نحن فريق عمل موقع مصر 365 باستعراض آخر أخبار مصر العاجلة اليوم لحظة بلحظة وبصورة عاجلة، ننشر لكم ملف كامل بأحدث أخبار مصر اليوم، ننشر أهم الأخبار السياسية وأهم الأخبار الأقتصادية ونناقش أهم الأخبار الرياضية وأهم الأخبار الفنية، إليكم زوارنا الكرام أهم وآخر أخبار مصر اليوم الأحد، تابعونا يومياً للتعرف على أحدث وآخر الأخبار بمصر يومياً.

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التعديل الوزاري وزيارة الرئيس اللبناني لمصر.. الأبرز في صحف السبت فى الاخبار المصرية

لا صوت يعلو فوق صوت التسأؤل والتوقعات عن أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، الشأن المحلي المصري وخاصة الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني إلى مصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد. وأبرز «مصر365 » التعديل الوزاري تحت عنوان: «مناورات التعديل الوزاري بين البرلمان والحكومة»، وترقب شديد لحالة التغيرات الوزارية الجديدة فى مصر بجانب رفع حظر السفر إلى حنوب سيناء تحت عنوان: «السياحة تتنفس: 4 دول أوروبية ترفع حظر السفر إلى جنوب سيناء».

كما ننقل لكم من خلال هذا التقرير ما نشرته صحيفة «الأهرام» إنه تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد القاهرة، الأحد، القمة المرتقبة بين الرئيس السيسي ونظيره الرئيس اللبناني ميشال عون، وتأتي الزيارة في وقت تتطلب فيه ترسيخ الأوضاع العربية بين البلدين والمزيد من التنسيق، خاصة أن القاهرة وبيروت تجمع بينهما ملفات مشتركة، تؤثر بشدة على الأوضاع الداخلية بالبلدين، وعلى أمنهما القومي. وبينهما شراكة اقتصادية وسياسية وفكرية مشتركة بين البلدينوأضافت أن محادثات الزعيمين المصر واللبنانى سوف تتناول مجمل أوضاع المنطقتين العربية والشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة السورية وقضية مكافحة الإرهاب، ومواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة، وسبل التنسيق الأمني والمعلوماتي بين

كما اكدت صحيفة «أخبار اليوم» على تأجيل عرض التعديل الوزاري المرتقب من قبل الحكومة المصرية على مجلس النواب لبعد غد بسبب استمرار المشاورات، وان الاوضاع لم تستقر بعد على الأسماء النهائية المرشحة لتولي بعض الحقائب الوزارية، وذلك بعدما كان مقررا قيام شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعرض التعديلات الوزارية على مجلس النواب غدًا برئاسة الدكتور على عبدالعال.

اخر اخبار مصر اليوم السبت 11/2/2017 بدء تلقى طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين

فتحت نقابة الصحفيين باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد العضوية والنقيب اليوم السبت فى تمام الساعه التاسعه صباحا فى الانتخابات التى تجرى بالنقابة الشهر القادم ، وحدد مجلس نقابة الصحفين على ان كل من يود الترشح على العضوية عليه سداد مبلغ ١٠٠ جنيه قيمة رسوم الدمغة بينما من سوف يقوم بالترشح لكرى النقيب عليه دفع٢٠٠ جنيه وذلك بقاعة المجلس بالدور الثالث.

وفى نفس السياق يعقد مدير تحرير جريدة الأهرام عبدالمحسن سلامة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، بقاعة لبيب السباعي بجريدة الأهرام، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس التحرير اليومي بالجريدة وذلك من اجل تحديد الموقع النهائى للجريدة عن خوض الانتخابات علي مقعد نقيب الصحفيين، والمقرر إجراءها في 3 مارس المقبل، وذلك وسط حضور رؤساء الأقسام ومديرو التحرير بجريدة الأهرام وعدد من الصحفيين بالمؤسسات والصحف الأخرى.

اخر اخبار مصر اليوم السبت ..إذاعة صوت أمريكا: تحسن فى الاقتصاد المصرى بعد إجراءات مؤلمة

فى بيان اذاعته اليوم السبت الاذاعة الامريكية ” اذاعه صوت امريكا” ان الاقتصاد المصرى بدأ مرحلة من الانتعاش بعد مجموعه من الاجراءات المؤلمة بعد أن نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى طبلها منها البنك الدولى قبل حصولها على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، من بينها تعويم الجنبه. وأشارت الإذاعة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن السياحة الاجنبية فى مصر بدأت تلتقط أنفساها على ما يبدو، وبدأ المستثمرون الأجانب فى شراء أذون الخزانة المصرية مرة أخرى. وأوضح تقرير إذاعة صوت أمريكا إلى أن أحد الفنادق الخمس نجوم بالقاهرة كان يعج بالزائرين مؤخرا عقب أشهر من الأداء البطىء. وأضاف أن وزير المالية المصرى عمرو الجارحى ان الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا يدعوا الى الامل والتفاؤل وذلك فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرا لمناقشة المؤشرات الاقتصادية لمصر، وأكد خلاله على تراجع العجز بشكل طفيف فى العام الماضى، مشيرا إلى أنه سيتراجع بدرجة أكبر فى 2017.ولفت التقرير الذى نشرته الاذاعه الامريكية عبر موقعها أن رد الفعل فى الشارع المصرى لم يتقبل تلك التطورات بنفس الدرجة فى ظل ارتفاع الأسعار ولم يقابل هذه الاخبار بقلب رحب ولا بأى شكل من اشكال السرور، وكما أعرب بعض أصحاب المحلات فى القاهرة عن إحباطهم، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن التنمية تتطلب وعيا جماعيا وإدراكا للتهديدات التى تواجه البلاد، وأشار إلى أن مصر تحقق تقدما حتى لو لم يكن بعض الناس راضين عن كل شىء. وقال السيسى إن الشباب سيرون تقدما هائلا فى مصر فى السنوات العشرة المقبلة.لكن التقرير لفت إلى أن المحللين يتحدثون عن أن المستثمرين الأجانب يعربون عن ثقة متزايدة فى الاقتصاد المصرى.