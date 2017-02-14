أخبار مصر اليوم الأربعاء الموافق 2/15/ 2017: قائمة اغتيالات داعش الجديدة ومطار القاهرة يستعد لمقابلة “ميسي” وطرح وحدات جديدة بالإسكان

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أخبار مصر اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: قائمة اغتيالات جديدة لداعش فى مصر والعالم

أعلنت جماعة داعش الإرهابية عن قائمة جديدة لإغتيالاتها القادمة، حيث تسعي داعش إلى تصعيد تحركاتها داخل مصر عن طريق استهداف أماكن حيوية وإحداث عدد من التفجيرات فيها، أو أشخاص عامة قد أتوا بخلاف معتقداتهم، وفى هذا الصد أعلن تنظيم داعش عن قائمة مشايخ المشلمين وكبار الدعاة الموجودين بمصر الذين يرغبون فى قتلهم فى الفترة القادمة، حيث يسعى تنظيم داعش إلى تحفيز مساعديه فى جميع دول العالم إلى التخلص من الأسماء الموجودة بالقائمة ويوجدون فى اى دولة حول العالم.

جاء فى قائمة الإغتيالات الجديدة لتنظيم داعش كما أعلن عنها أسماء عدد من كبار المشايخ والعلم وأشهر الشخصيات الدعوية فى مصر ومنها على سبيل المثال وليس الحصر فى تصعيدها الأخير ضد علماء الدين الإسلامي، بإعتبارهم دعاة للمسلمين ومنابر للعلم، أسم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور، “أحمد الطيب”، بالإضافة إلى أسم فضيلة الشيخ الدكتور “علي جمعة”، مفتي الديار المصرية السابق، كما ضمت أسم فضيلة الشيخ “محمد حسان”.

وجدير بالذكر أن قائمة اغتيالات داعش قد ضمت أسماء عدد أخر من علماء الدين الإسلامي الحنيف من خارج جمهورية مصر العربية، ومنها مفتي المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ محمد العريفى، والشيخ عائض القرنى، والشيخ سعد البريك، والشيخ صالح المغامسى، والشيخ سعد الشثرى، والشيخ ناصر العمر، والشيخ عبدالعزيز الفوزان، والشيخ على المالكى، بالإضافة إلى عدد كبير من الدعاة الإسلاميين المعروفين فى عصرنا الحالى على مستوى العالم الإسلامي.

أخر أخبار مصر اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: مطار القاهرة يستعد لإستقبال “ميسي” أسطورة كرة القدم في مصر الأربعاء القادم

يستعد مطار القاهرة الجوي لإستقبال لاعب كرة القدم الأرجنتينى الأصل ميسي، يوم غد الأربعاء في مصر، حيث جاءت تصريحات السيد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة فى مصر، ” أحمد حمدي”، أن زيارة اللاعب الشهير ميسي الأسطورة الكروية ونجم نادى برشلونة الإسباني ، ” ليونيل ميسي”، يوم غدًا الأربعاء ،تأتى فى اطار فاعليات الحملة الإعلانية السياحية العلاجية التى يقودها، من أجل القضاء على “فيروس سي” بشكل نهائي ، وتأتى الحملة تحت شعار “عالم خال من فيروس سي”، وسوف يمكث ميسي فى مصر يوم واحد فقط وعند الإنتهاء من الدعايا سوف يغادر جمهورية مصر العربية، وقد اكد نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة فى مصر، أن تكلفة هذا علاج فيروس سي داخل مصر أقل ماليا بالنظر إلى التكلفة فى الخارج.

واشار” أحمد حمدي”، أن تنشيط السياحة المصرية يتم العمل عليها حاليًا بشكل جديد، حيث يتم عدة أشكال جديدة لجذب السياحة أنواع السياحة الاخري مثل السياحة الدينية، والسياحة الشاطئية والثقافية.

أخر أخبار مصر اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017 فى الصحف المصرية: تحذير إدارة المرور من استخدام الفرامل تحت هطول المطر

حذرت إدارة المرور المصرية السادة السائقين من استخدام الفرامل أثناء القيادة تحت هطول الأمطار، وخاصة على الطرق السريعة سواء الصحراوية أو الزراعية، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات مصر والطرق وخاصة على الطرق المؤدية إلى محافظات الصعيد، وفى حالة إنحراف العربة يتوجب على السائق أن يقوم برفع قدميه فورًا، ثم توجيه المقود المستخدم فى القيادة بشكل جيد، إلى الجهة التى تزحلق العجلات الخلفية ناحيتها حتى يستطيع السيطرة على السيارة ويتمكن من أن تعود المركبة الى مسارها الصحيح.

أخر أخبار مصر اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2017: تصريح وزارة الإسكان بطرح وحدات سكنية جديدة فى إبريل

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز فى شهر إبريل المقبل بالعاصمة الإدارية، حيث تقرر أن يتم عرض الوحدات السكنية من أجل الحجز من قبل المستثمرين والأفراد، ومن المتوقع أن تشهد الوحدات السكنية التى سوف يتم طرحها فى الفترة المقبلة وتحديدًا فى شهر أبريل القادم سوف تلاقي إقبال جماهيري كبير حيث يتم بناء المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المدينة الذكية، حيث يتم التعامل فى المستقبل مع كلاً من الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات والضروريات الحياتية المستخدمة عن طريق الإنترنت، وجدير بالذكر أن وزير الإسكان يباشر عملية البناء ومدي جدية وإلتزام شركات المقاولات فى تنفيذ العاصمة الإدارية والوحدات السكنية فى موعدها المحدد بنفسه، وقد أكد سيادته أن مساحة الوحدات السكنية التى سوف يتم طرحها يتراوح ما بين ١٣٠ مترًا وحتى ١٨٠ مترًا للوحدة الواحدة.

وفميا يخص أراضي العاصمة الجديدة، قد صرح وزير الإسكان أنه سوف يستفاد منه كافة الشركات التى سوف تحصل على أراضى وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية فى الطرح الأول، وقد بلغت نسبة الخصم لهذه الأراضي فى المرحلة الأولى الذى أعلن عنها السيسى حوالى 25%، وقد أكد سيادته على أن عملية بيع هذه الأراضي الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون عن طريق الأظرف المغلقة.