أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: تحذيرات الأرصاد من الأيام القادمة

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تعرف على اهم واخر الاخبار المصرية العاجلة اليوم الخميس الموافق 9/3/2017 قراءة آخر الأخبار فى الصحافة المصرية وآخر اخبار مصر اليوم، جاء موعدنا اليومي والدائم مع اخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم، حيث اخر اخبار مصر اليوم من الصحف المصرية وابرز المواقع الالكترونية اليوم السابع والوطن وسكاى نيوز والمصرى اليوم، نقوم نحن فريق عمل موقع مصر 365 باستعراض آخر أخبار مصر العاجلة اليوم لحظة بلحظة وبصورة عاجلة، ننشر لكم ملف كامل بأحدث أخبار مصر اليوم، ننشر أهم الأخبار السياسية وأهم الأخبار الأقتصادية ونناقش أهم الاخبار الرياضية واهم الاخبار الفنية، إليكم زوارنا الكرام اهم واخر اخبار مصر اليوم ، تابعونا يومياً للتعرف على أحدث وآخر الأخبار بمصر يومياً.

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أخر أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: تحذيرات من خبراء الارصاد

خرجت بعض التحذيرات الهامة من خبراء الأرصاد إلى المواطنين فى كل ربوع مصر تحذرهم من حالة الطقس التى من المتوقع أن تتغير بشكل كبير وتستمر فى هذا التغير إلى حوالى 5 أيام قادمة، حيث أشار الأرصاد فى بعض التقارير الصحفية أن حركة التقلبات الجوية سوف تبدأ منذ اليوم الاربعاء وتستمر حتى يوم غد الخميس، حيث تنشط حركة الرياح على أغلب المحافظات المصرية، وينتشر الهواء المحمل بالأتربة والتى تصل فى بعض المناطق حتى العاصفة، كما أنها سوف تؤثر على الحركة الملاحية بشكل كبير مما يشل حركة السفن فى كلا البحرين الأحمر والمتوسط، وقد جاء فى تحذيرات الأرصاد أنه بداية من يوم الجمعة القادم وحتى يوم السبت سوف تزيد نسبة سقوط الأمطار والتي قد تصل إلى الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الساحلية، حيث أكد الأرصاد على ظهور السحب على مختلف المحافظات حيث تتنوع ما بين السحب المتوسطة والمنخفضة منها، وتزداد نسبة سقوط الأمطار فى مصر على السواحل الشمالية الغربية، حيث يتوقع أن تمتد حالة الأمطار فى هذا اليوم إلى محافظات كلاً من الوجه البحري ومحافظة القاهرة، على أن تكون موجة الأمطار غزيرة وشديدة على كلاً من محافظات السواحل الشمالية منها.

أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: وزارة التموين تفتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

قامت وزارة التموين بالإعلان مؤخرًا عن فتح باب التقدم لإضافة أسماء المواليد الجدد والذين قد بلغوا عامين، حيث أكدت الوزارة أن المواطنين يتوجب عليهم الآن الدخول على رابط موقع دعم مصر يعد يعد الرابط الأساسي والوحيد الذى يتم من خلاله الدخول من أجل اضافة المواليد وتحديث بيانات المواطنين، كما أكدت الوزارة على أن هذا التحديث فى البيانات لا علاقة له بالتحديث الذى تم فى العام الماضي، وقد وضعت وزارة التموين عدد من الشروط والبيانات من أجل أن يتمكن المواطنين من تسجيل أسماء وبيانات أبنائهم فى التحديث الجديد لوزارة التموين، ويمكنكم من خلال الرابط التالي لمعرفة هذه التفاصيل والبيانات كما تتمكنوا من الحصول على رابط موقع دعم مصر ومعرفة جميع التصريحات التي أدلى بها وزير التموين بخصوص هذا الأمر وغيرها: http://www.misr365.com/?p=107234 .

أخر أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: 4 دول ترغب فى منح أبو تريكة جنسيتها:

فى ظل الظروف المتتالية التي وقع فيها اللاعب المصري الشهير أبو تريكة وجعلت منه يغادر البلاد ويبقى فى أحدى الدول العربية الشقيقة، سعت بعض الدول العربية إلى عرض جنسيتها على لاعب منتخب مصر ونجم النادي الأهلي السابق، “محمد أبو تريكة”، ورغبت فى استقباله على اراضيها وتوفير كافة السبل التى يحتاجها، فى طريقة منها للاعتراض على القرار الذي تم الإعلان عنه فى الفترة الماضية والذى أعلن فيه أن اللاعب محمد أبو تريكة قد تم ضم اسمه ضمن قائمة الإرهابيين فى القوائم المصرية، وهذا ما جعله لم يستطيع العودة إلى مصر بعد أن انتهى عقده مع دولة قطر، كما تم من قبل التحفظ على أموال اللاعب واتهامه بأنه يمول عناصر إرهابية، وعلى هذا قامت كلاً من “قطر والجزائر والمغرب وفلسطين”، بعرض جنسيتهم على اللاعب، وقابل اللاعب هذه العروض بالرفض حيث أكد على تمسكه بالجنسية المصرية وعدم تنازله عنها محمد حدث.

أخر أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: أكشاك لبيع القمامة فى مصر

لأول مرة تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ فكرة عمل مقررات لبيع القمامة، حيث تقرر أن تقوم الحكومة المصرية بإعداد أكشاك خاصة للقمامة وسوف يعمل بها عدد من الشباب المصريين، حيث يكون دورهم هو شراء القمامة من المواطنين بأسعار سوف يتم الإعلان عنها وتحديدها مسبقا، كما سوف يتم العمل بنظام خاص، حيث تقرر أن يتم تقسيم القمامة لعدة أنواع منها البلاستك والزجاج والأخشاب وهكذا ثم يقوم المواطنون بجمع هذه المخلفات وبيعها للأكشاك التى سوف يتم توافرها بجميع المناطق والمحافظات المصرية، وسوف يبدأ هذا المشروع خلال يومين، لتكون محافظة القاهرة هي نقطة الانطلاق لهذا المشروع ويليها محافظة كفر الشيخ باعتبارهم أكبر المحافظات التى تقوم بإنتاج القمامة على مستوى محافظات مصر.

أخر أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: اعتماد جدول الثانوية العامة 2017

اعتمد وزير التربية والتعليم ، الدكتور” طارق شوقي “، الجدول الذي تم تعديله لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017 ، وصرحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، علي أن الوزارة تضع مصلحة الطالب أمام أعينها وفي المقام الأول، وتلتزم بتحقيق التوازن بين مواعيد امتحانات طلاب الشعبتين العلمية والأدبية ، وتم تعديل الجدول بما يتماشى مع مصلحة الطلاب، ولمعرفة باقى التفاصيل والجدول الجديد يرجي منكم الإطلاع على هذا المقال: http://www.misr365.com/?p=106754 .

أخر أخبار مصر اليوم الخميس 9/3/2017: تخفيضات قوية على الأجهزة الكهربائية بمعرض القاهرة التجاري من 15 إلى 24 مارس

تخفيضات قوية بمعرض القاهرة التجاري، تقرر افتتاح معرض القاهرة التجاري بداية من يوم 15 من شهر مارس الجاري على أن تستمر فعاليات معرض القاهرة التجاري لمدة أسبوع حتى يوم 24 من مارس 2017، والذي من المقرر أن يكون مقره فى مقر الهيئة المصرية العامة للمعارض، وقد أعلنت الغرفة التجارية المصرية مؤخرًا أنها سوف تقوم بالمشاركة فى فعاليات معرض القاهرة التجاري هذا العام، حيث جاء فى التصريحات الصادرة من الغرفة التجاريه الخاصه بالمعرض التجاري أن المعرض هذا العام سوف يحتوي على عدد كبير من السلع والمنتجات الكهربائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى أجهزة العرائس بجميع انواعها بنسب وخصومات عالية بالإضافة إلى وجود العديد من التخفيضات المميزة على أغلب أنواع الأجهزة الكهربائية المعروضة بالمعرض هذا العام.