أخر أخبار مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017: مباراة الأهلى وادي دجلة وحركة غير طبيعية في البنوك وعروض كارفور اليوم

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أخر أخبار مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017: مباراة الأهلى وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز

مباراة الأهلى وادي دجلة، تحدد موعد مباراة فريق الأهلى وفريق وادي دجلة، فى اطار منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2016/2017، حيث يتقابل فريق الفارس الأحمر يوم الخميس المقبل الموافق 23/2/2017 غريمه الجديد وادى دجلة 23 فبراير، فى تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، فى إطار مباريات الإسبوع الـ 20 من مباريات الدوري المصري، وجدير بالذكر ان فريق الأهلي المصري يخوض هذه المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويحاول من خلال لقائه القادم أن لا يتزحزح من موقع الصدارة بالجدول ومن أجل إسعاد عشاقه وجماهيره المشجعة على الدوام ايضًا، بالإضافة إلى توسيع الفارق بينه وبين الوصيف بالجدول، وليتمكن من الإستمرار بالتواجد بالمركز الأول من جدول ترتيب الدوري المصري.

وجدير بالذكر أنه قد تقرر أن تقام مباراة الأهلي ووادي دجلة القادمة على أرضية استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، ويمكن للسادة المشاهدين ومحبين كرة القدم فى كل مكان ومشجعين فريق الاهلى وفريق وادي دجلة على على عدد من القنوات الناقلة، حيث تم الإعلان أن اللقاء سوف يذاع ببث مباشر وجودة عالية على قناة On Sports ، بالإضافة إلى قناة DMC Sports، وقناة نايل سبورت.

أخر أخبار مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017: حركة غير طبيعية في البنوك المصرية

شهدت البنوك المصرية يوم أمس الأربعاء 22/2/2017 الرسمية منها والخاصة وجميع أنواعها وفروعها الموجودة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، إقبالا من المواطنين المصريين وغير المصريين غير معتاد ومنقطع النظير، حيث امتلأت البنوك المصرية منذ صباح أمس بالعديد من السادة المواطنين الذين يرغبون فى بيع كل ما يملكون من الدولارات الامريكية، بعد حالة التراجع الكبيرة التى لاقاها الدولار الأمريكي داخل الاسواق المصرية، والتى استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، وقد توقع المحللين الإقتصاديين أن يستمر الدولار الأمريكي فى رحلة الهبوط ليجد المزيد من الإنخفاضات والذى يترتب عليه تخلى المواطنين عن المزيد من مدخراتهم من الدولار الامريكي ومخزونهم منه، ويرجع سبب تنازل المواطنين عن مدخراتهم من الدولار الأمريكى لتفادي الوقوع في المزيد من الخسائر والتمسك بأكبر قدر من الأرباح بعد إتمام عملية البيع، وجدير بالذكر أن تخلى المصريين الذى من المحتمل أن يزداد ويستمر فى الفترة القادمة كما يتوقع المحللين والإقتصاديين وخبراء المال أدى إلى ارتفاع سعر قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخري الصعبة بشكل ملحوظ، وقد استفادت البنوك المصررية بهذا البيع حيث ارتفعت أرصدة البنوك المصرية حتى الآن من الدولار الأمريكى، وقد تجاوز الـ 26.3 مليار دولار.

أخبار مصر اليوم الأربعاء 22/2/2017: عروض كارفور فبراير 2017 على السلع والأجهزة الكهربائية حتي 25 فبراير

تقدم شركة كارفور العديد من العروض والخصومات بشكل مستمرى بجميع فروع ومحلاتها التجارية المنتشرة بمحافظات مصر، وفى خلال هذا الشهر عملت مجموعة كارفور لإقامة العديد من الخصومات والعروض الهائلة على عدد كبير من السلع الغذائية والسلع الإستهلاكية داخل فروعها الكثيرة بمحافظات مصر، ومن أجل محاربة الغلاء ومساعدة المواطنين تقدم محموعة كارفور هذا الشهر خصومات كبيرة على السلع الغذائية كالأرز واللحوم والزيت والسكر بالإضافة إلى عدد كبير من الخصومات على باقى الأنواع الغذائية، كما تقدم كارفور خصومات على كلاً من السلع المنزلية التى تستخدم بشكل يوميى مثل مساحيق الغسيل، حيث قامت كارفور بعمل العديد من العروض على أغلب منتجات المساحيق بأنواعها، كما يوجد خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية فى عروض كارفور هذا الشهر، وجدير بالذكر أن عروض كارفور مستمرة حتى يوم 25 فبراير، أو حتى نفاذ الكمية، ولمعرفة باقى المعلومات عن عروض كارفور ورؤية المجلة الشهرية الخاصة بشهر فبراير، يمكنكم مشاهدة هذا الرابط: http://www.misr365.com/?p=102566 .