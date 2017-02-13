أخر أخبار مصر اليوم الإثنين 13/2/2017 قراءة فى الصحافة المصرية والأجنبية

قراءة فى الصحافة المصرية وآخر أخبار مصر اليوم، جاء موعدنا اليومي والدائم مع آخر اخبار جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين الموافق 13/2/2017، حيث آخر أخبار مصر اليوم من الصحف المصرية وابرز المواقع الالكترونية اليوم السابع والوطن وسكاى نيوز والمصرى اليوم، نقوم نحن فريق عمل موقع مصر 365 باستعراض آخر أخبار مصر العاجلة اليوم لحظة بلحظة وبصورة عاجلة، ننشر لكم ملف كامل بأحدث أخبار مصر اليوم، ننشر أهم الأخبار السياسية وأهم الأخبار الأقتصادية ونناقش أهم الأخبار الرياضية وأهم الأخبار الفنية، إليكم زوارنا الكرام أهم وآخر أخبار مصر اليوم الأحد، تابعونا يومياً للتعرف على أحدث وآخر الأخبار بمصر يومياً.

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حريق ضخم بسوهاج ابتلع عدد كبير من الأراضي الزراعية والأشجار:

سيطرت الأجهزة الأمنية الموجودة بمحافظة سوهاج مساء أمس الأحد، على حريق ضخم وقع فى محافظة سوهاج، حيث اندلع الحريق في أشجار عدد كبير من محاصيل الموالح والنخيل، وقد ورد أن مساحة الاراضي الزراعية التى طالها الحريق بلغت مساحتها بـ150 فدانًا، وجدير بالذكر أن الحريق الذى وقع بسوهاج كان تحديدًا فى جزيرة قرمان الواقعة فى وسط النيل، وقد ورد فى الصحف وعدد من المصادر الإعلامية أنَّ المزرعة التى اندلع فيها الحريق الضخم كانت تحتوي على عدد كبير من أشجار برتقال ويوسفي وموز، وفور الإبلاغ عن الحريق دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، برئاسة مدير الإدارة العميد علاء “نمشة”، بسيارتي إطفاء من الحجم الكبير بالإضافة إلى ثلاث ماكينات أخري وذلك من اجل رفع وضخ المياة التى تحيط بالجزيرة من جميع الإتجاهات من نهر النيل، وقد استطاعت فى النهاية قوات الحماية المدنية أخماد الحريق ، حيث عملت على محاصرة الحريق من الجهتين له الشمالية والجنوبية، حيث تمكنت من إخماده قبل وصوله لمقر فرع أكاديمية البحث العلمي الذى يوجد داخل الجزيرة، حيث تم التأكيد على عدم وجود أي تلفيات به.

اخر اخبار مصر اليوم الإثنين 13/2/2017 بدء تلقى طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصحفيين

فتحت نقابة الصحفيين باب تلقى طلبات الترشيح لمقاعد العضوية والنقيب اليوم السبت فى تمام الساعه التاسعه صباحا فى الانتخابات التى تجرى بالنقابة الشهر القادم ، وحدد مجلس نقابة الصحفين على ان كل من يود الترشح على العضوية عليه سداد مبلغ ١٠٠ جنيه قيمة رسوم الدمغة بينما من سوف يقوم بالترشح لكرى النقيب عليه دفع٢٠٠ جنيه وذلك بقاعة المجلس بالدور الثالث.

وفى نفس السياق يعقد مدير تحرير جريدة الأهرام عبدالمحسن سلامة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، بقاعة لبيب السباعي بجريدة الأهرام، وذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس التحرير اليومي بالجريدة وذلك من اجل تحديد الموقع النهائى للجريدة عن خوض الانتخابات علي مقعد نقيب الصحفيين، والمقرر إجراءها في 3 مارس المقبل، وذلك وسط حضور رؤساء الأقسام ومديرو التحرير بجريدة الأهرام وعدد من الصحفيين بالمؤسسات والصحف الأخرى.

اخر اخبار مصر اليوم الإثنين : إذاعة صوت أمريكا: تحسن فى الاقتصاد المصرى بعد إجراءات مؤلمة

فى بيان اذاعته اليوم السبت الاذاعة الامريكية ” اذاعه صوت امريكا” ان الاقتصاد المصرى بدأ مرحلة من الانتعاش بعد مجموعه من الاجراءات المؤلمة بعد أن نفذت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى طبلها منها البنك الدولى قبل حصولها على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، من بينها تعويم الجنبه. وأشارت الإذاعة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إلى أن السياحة الاجنبية فى مصر بدأت تلتقط أنفساها على ما يبدو، وبدأ المستثمرون الأجانب فى شراء أذون الخزانة المصرية مرة أخرى. وأوضح تقرير إذاعة صوت أمريكا إلى أن أحد الفنادق الخمس نجوم بالقاهرة كان يعج بالزائرين مؤخرا عقب أشهر من الأداء البطىء. وأضاف أن وزير المالية المصرى عمرو الجارحى ان الوضع الاقتصادى فى مصر حاليا يدعوا الى الامل والتفاؤل وذلك فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرا لمناقشة المؤشرات الاقتصادية لمصر، وأكد خلاله على تراجع العجز بشكل طفيف فى العام الماضى، مشيرا إلى أنه سيتراجع بدرجة أكبر فى 2017.ولفت التقرير الذى نشرته الاذاعه الامريكية عبر موقعها أن رد الفعل فى الشارع المصرى لم يتقبل تلك التطورات بنفس الدرجة فى ظل ارتفاع الأسعار ولم يقابل هذه الاخبار بقلب رحب ولا بأى شكل من اشكال السرور، وكما أعرب بعض أصحاب المحلات فى القاهرة عن إحباطهم، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال إن التنمية تتطلب وعيا جماعيا وإدراكا للتهديدات التى تواجه البلاد، وأشار إلى أن مصر تحقق تقدما حتى لو لم يكن بعض الناس راضين عن كل شىء. وقال السيسى إن الشباب سيرون تقدما هائلا فى مصر فى السنوات العشرة المقبلة.لكن التقرير لفت إلى أن المحللين يتحدثون عن أن المستثمرين الأجانب يعربون عن ثقة متزايدة فى الاقتصاد المصرى.