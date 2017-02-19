أخر أخبار مصر اليوم الإثنين 20/2/2017: أسماء المحافظين الجدد بالتعديل الوزارى وإلغاء الثانوية العامة العام المقبل وعروض كارفور حتى 25 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

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أخر أخبار مصر اليوم الإثنين 20/2/2017: أسماء المحافظين الجدد بعد التعديل الوزارى الجديد

حركة المحافظين الجديدة بالتعديل الوزارى الجديد، تم تعديل عدد من الحقائب الوزارية مؤخرًا لعدة اسباب مختلفة فى حكومة “شريف إسماعيل”، وقد أنتهى الجدل اخيرًا فى التعديل الوزاري الجديد 2017 بعد أن تم عرض عدد من أسماء المحافظين الجدد على مجلس الشعب فى قائمة التشكيل الوزاري الجديد المقدمة إليه ليتقرر فى النهاية تغير تسعة حقائب وزارية جديدة ، وذلك من أجل رفع أداء جميع مؤسسات الدولة المصرية ورفع مستوي أدائها من جميع النواحى المختلفة وطبقًا لمتطلبات المواطنين وما تقتضيه الظروف المحيطة، وجدير بالذكر أن حركة المحافظين الجديدة 2017 سوف تحتوي علي 6 محافظات مختلفة جاء من بينهم سيدة، لتتولى منصب محافظة لأحدى محافظات مصر لأول مرة فى تاريخها ضمن حركة التعيينات الجديدة للمحافظين ، أما عن أسماء المحافظين والمحافظات الجدد جاءت كالتالي:

سوف يتولى منصب محافظ القاهرة، اللواء رضا فرحات، بينما سوف يتولى منصب محافظ البحيرة، نادية صالح، ويتولى منصب محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، ويتولى منصب محافظ الدقهلية، أحمد شعرواي، بينما تقرر أن يتولى منصب محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، وسوف يتولى منصب محافظ القليوبية، محمود عشماوي.

أخر أخبار مصر اليوم الإثنين 20/2/2017: إلغاء الثانوية العامة العام المقبل

على صفحات جريدة الدستور، قامت بنشر خبر مؤكد من داخل وزارة التربية والتعليم، حيث كان مصدر الخبر يوكد على أن وزير التربية والتعليم الحالى، ” طارق شوقي “، والذى جاء مؤكدًا على أن نظام البوكليت الذي قد قام بوضعه الوزير السابق للتربية والتعليم فى إطار سعيه ومحاربته للغش على المواقع المختلفة والتى أنتشرت بشكل كبير فى العام الماضي، سوف يتم العمل به هذا العام كنظام مؤقت فقط، أما بدءًا من العام المقبل سوف يتم العمل بنظام مختلف ومغاير لهذا النظام، حيث تقرر أنه فى العام القادم سوف تكون فرصة دخول الطلاب إلى الجامعات المصرية ليس كما جرت العادة عن طريق اختبارات أخر العام والمجموع الكلى للطالب، ولكنها سوف تكون عن طريق عمل اختبارات لقدرات الطالب، فتقوم كل كلية بعمل الإختبارات المناسبة لها طبقًا لنظامها واحتياجاتها ووفقًا للاختيار الذي يحدده الطالب، وعلى هذا سوف يتمكن الطلاب طبقًا لمستوي إبداعاتهم وفكرهم ومستواهم العقلى الدخول إلى جامعات مصر والتخصص فى فروعها المختلفة.

وجدير بالذكر أنه قد صرح الدستور على لسان المصدر المطلع للخبر، أن وزير التعليم الحالى قد طرح هذا النظام بالفعل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى فترة سابقة عندما كان يعمل فى منصب رئيس المجلس التخصصى للتعليم، ليتم بهذا النظام الإنتهاء من مشكلة المجموع والصراع القائم عليها حول المجموع، دون محاولة الطلاب الإستفادة بشكل مناسب من مراحل التعليم، وعلى هذا سوف يتم الإنتهاء ايضًا من مشاكل مافيا الدروس الخصوصية، حيث سيوقف الأامر على غبداع الطالب وقدرته فقط فة العام القادم من أجل الإلتحاق بالجامعة.

أخر أخبار مصر اليوم الإثنين 20/2/2017: حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم

صرحت هيئة الارصاد الجوية أنه سوف يسود حالة من البرودة على حالة الطقس اليوم على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية ، حيث جاء فى توقعات خبراء الارصاد الجوية فى مصر أنه سوف يسود طقس بارد إلى معتدل على أغلب الأانحاء، بعد أن شهدت محافظات مصر فى الأيام الماضية حالة من الطقس السئ وتقلبات فى الأحوال الجوية والعديد من المحافظات والطرق قد شهدت أمطار غزيرة واستمرت فى بعضها على مدار عدة أيام بالإضافة إلى إنخفاض درجات الحرارة الذى وصل إلى الصقيق فى بعض المناطق وخاصة فى ساعات الليل، وقد جاءت تصريحات هيئة الأرصاد الجوية مؤكدة على أن حالة الطقس فى مصر سوف تكون مائل إلى البرودة على الرغم من استقرار الأجواء الجوية وهدوء العواصف وتوقف الأمطار، وتمتد موجة البرودة إلى محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وتزداد درجات الحرارة فى الإنخفاض فى ساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ، وبخصوص الشبورة فقد أعلنت هيئة الارصاد أنه سوف تقل الرؤية الافقية في الشبورة المائية على الطرق السريعة فى ساعات الصباح الباكر اليوم وعلى السواحل الشمالية بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، كما يلاحظ وجو شبورة على أغلب مدن القناة وذلك وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

وعن حركة الرياح من المتوقع أن يسود أغلبها إتجاهها شمالية شرقية وتكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة، وفيما يخص درجات الحراراة المتوقعة فهي كالتالى: القاهرة 07 18 ، الإسكندرية 12 17 ، الدقهلية 06 21 ، السويس 07 19 ، مرسي مطروح 09 18 ، أسيوط 06 19 ، شرم الشيخ 15 20 ، الغردقة 11 21 ، الأقصر 07 22 ، أسوان 09 23 ، بورسعيد 12 16 ، دمياط 11 16 ، بلطيم 10 18 ، الإسماعيلية 07 20 ، العريش 05 18 ، نخل 04 16 ، طابا 07 18 ، الطور 10 20 ، مرسى علم 13 20 ، رفح 04 17 ، كاترين 04 13 ، سيوة 05 19 ، المنيا 04 18 ، الفيوم 06 18 ، رأس سدر 09 18 ، أبوسمبل 09 24 ، وسط الدلتا 08 18 ، سوهاج 06 20 ، شلاتين 15 26 ، حلايب 17 24 ، الوادي الجديد 06 21 ، قنا 06 22 ، نويبع 13 22 ، السلوم 07 18 .

أخر أخبار مصر اليوم الإثنين 20/2/2017: عروض كارفور فبراير 2017: خصومات هائلة على اللحوم والدواجن والزيت والأجهزة الكهربائية حتي 25 فبراير

تقدم شركة كارفور العديد من العروض والخصومات بشكل مستمرى بجميع فروع ومحلاتها التجارية المنتشرة بمحافظات مصر، وفى خلال هذا الشهر عملت مجموعة كارفور لإقامة العديد من الخصومات والعروض الهائلة على عدد كبير من السلع الغذائية والسلع الإستهلاكية داخل فروعها الكثيرة بمحافظات مصر، ومن أجل محاربة الغلاء ومساعدة المواطنين تقدم محموعة كارفور هذا الشهر خصومات كبيرة على السلع الغذائية كالأرز واللحوم والزيت والسكر بالإضافة إلى عدد كبير من الخصومات على باقى الأنواع الغذائية، كما تقدم كارفور خصومات على كلاً من السلع المنزلية التى تستخدم بشكل يوميى مثل مساحيق الغسيل، حيث قامت كارفور بعمل العديد من العروض على أغلب منتجات المساحيق بأنواعها، كما يوجد خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية فى عروض كارفور هذا الشهر، وجدير بالذكر أن عروض كارفور مستمرة حتى يوم 25 فبراير، أو حتى نفاذ الكمية، ولمعرفة باقى المعلومات عن عروض كارفور ورؤية المجلة الشهرية الخاصة بشهر فبراير ، يمكنكم مشاهدة هذا الرابط: http://www.misr365.com/?p=102566 .