أخر أخبار مصر اليوم السبت 18/2/2017: عروض كارفور حتى 25 فبراير ودرجات الحرارة المتوقعة وضوابط العمرة الجديدة

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أخر أخبار مصر اليوم السبت الموافق 18/2/2017: عروض كارفور فبراير 2017: خصومات هائلة على اللحوم والدواجن والزيت والأجهزة الكهربائية حتي 25 فبراير

تقدم شركة كارفور العديد من العروض والخصومات بشكل مستمرى بجميع فروع ومحلاتها التجارية المنتشرة بمحافظات مصر، وفى خلال هذا الشهر عملت مجموعة كارفور لإقامة العديد من الخصومات والعروض الهائلة على عدد كبير من السلع الغذائية والسلع الإستهلاكية داخل فروعها الكثيرة بمحافظات مصر، ومن أجل محاربة الغلاء ومساعدة المواطنين تقدم محموعة كارفور هذا الشهر خصومات كبيرة على السلع الغذائية كالأرز واللحوم والزيت والسكر بالإضافة إلى عدد كبير من الخصومات على باقى الأنواع الغذائية، كما تقدم كارفور خصومات على كلاً من السلع المنزلية التى تستخدم بشكل يوميى مثل مساحيق الغسيل، حيث قامت كارفور بعمل العديد من العروض على أغلب منتجات المساحيق بأنواعها، كما يوجد خصومات هائلة على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية فى عروض كارفور هذا الشهر، وجدير بالذكر أن عروض كارفور مستمرة حتى يوم 25 فبراير، أو حتى نفاذ الكمية، ولمعرفة باقى المعلومات عن عروض كارفور ورؤية المجلة الشهرية الخاصة بشهر فبراير ، يمكنكم مشاهدة هذا الرابط: http://www.misr365.com/?p=102566 .

أخر أخبار مصر اليوم السبت الموافق 18/2/2017: حالة الطقس وبيان بدرجات الحرارة على جمهورية مصر العربية اليوم السبت 18-2-2017

صرحت هيئة الارصاد الجوية أنه سوف يسود حالة من الإعتدال والأستقرار على حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير الجاري على أغلب محافظات جمهورية مصر العربية ، حيث جاء فى توقعات خبراء الارصاد الجوية فى مصر أن سوف يتحسن الطقس في فى خلال ساعات اليوم السبت بالإضافة إلى الأيام القادمة، بعد أن شهدت محافظات مصر فى الأيام الماضية حالة من الطقس السئ وتقلبات فى الأحوال الجوية والعديد من المحافظات والطرق قد شهدت أمطار غزيرة واستمرت فى بعضها على مدار عدة أيام بالإضافة إلى إنخفاض درجات الحرارة الذى وصل إلى الصقيق فى بعض المناطق وخاصة فى ساعات الليل، وقد جاءت تصريحات هيئة الأرصاد الجوية مؤكدة على أن حالة الطقس فى مصر سوف تكون مائل إلى البرودة على الرغم من استقرار الأجواء الجوية وهدوء العواصف وتوقف الأمطار، وتمتد موجة البرودة إلى محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس معتدل على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وتزداد درجات الحرارة فى الإنخفاض فى ساعات الليل فيكون الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ، وبخصوص الشبورة فقد أعلنت هيئة الارصاد أنه سوف تقل الرؤية الافقية في الشبورة المائية على الطرق السريعة فى ساعات الصباح الباكر اليوم وعلى السواحل الشمالية بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة، كما يلاحظ وجو شبورة على أغلب مدن القناة وذلك وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

وعن حركة الرياح من المتوقع أن يسود أغلبها إتجاهها شمالية شرقية وتكون سرعتها خفيفة إلى معتدلة، وفيما يخص درجات الحراراة المتوقعة فهي كالتالى: القاهرة 9 18، الإسكندرية 12 16، مطروح 12 16، بورسعيد 12 16، دمياط 11 16، بلطيم 11 18، الإسماعيلية 6 19، السويس 10 19، العريش 6 16، نخل 2 16 ، طابا 4 16 ، الطور 9 18، مرسى علم 13 19، الغردقة 9 21، شرم الشيخ 12 20 ، رفح 6 15، كاترين صفر 13 ، سيوة 6 17، المنيا 4 18، الفيوم 6 18 ، رأس سدر 9 16 ، أبوسمبل 6 21، وسط الدلتا 9 18، أسيوط 4 18، سوهاج 5 18، الأقصر 6 20، أسوان 7 21.

أخبار مصر اليوم السبت الموافق 18/2/2017: ضوابط جديدة لأداء العمرة صادرة من وزارة السياحة المصرية:

أعلنت وزارة السياحة مؤخرًا عن عدد من الضوابط الجديدة لكل من شركات السياحة والمواطنين بخصوص رحلات العمرة المقررة لهذا الموسم، حيث أكدت وزارة السياحة على الشركات والمواطنين الإلتزام بمواعيد رحلات السياحة، كما أشارت للشركات بوجوب إستلام مصاريف رحلة العمرة بالجنيه المصري وليس بأى عملة أخري، كما يتم تنفيذ البرامج المحددة للمعتمرين والمتفق عليها تحت أى ظروف ويترك تفاصيل هذا البرنامج لتنظيم الشركات فيما بينها بالإضافة إلى اتفاقها مع الشركات السعودية، وقد أكدت وزارة السياحة فى تصريحاتها، أنه لن يود رحلات عمرة بعد شهر رمضان، وبخصوص الأختام التى يتوجب ان تكون فى تأشيرات العمرة وباقى التفاصيل والشروط التى ألزمت وزاة السياحة بها المواطنين وشركات السياحة يمكنكم معرفتها عبر هذا الرابط: http://www.misr365.com/?p=101869 .