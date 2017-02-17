منافسي السيسي علي رئاسة مصر في الانتخابات القادمة 2018

هذا حيث اقترب الموعد الخاص بالانتخابات الرئاسية الجديدة ، حيث ستدخل مصر الانتخابات القادمة خلال عام و نصف أي في عام 2018 ، و بالتالي فان الرئيس المصري القادم يعد الرئيس الثالث و ذلك بعد ثورة 25 يناير ، هذا حيث كان الرئيس الأول هو الدكتور “محمد مرسي ” و من ثم جاء عبد الفتاح السيسي بعد 30 يونيو .

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هذا و مع الأوضاع السيئة و التي قد سادت في مصر خلال الفترة الحالية و التي قد شملت ارتفاع أسعار السلع و المنتجات في السوق المصرية و أيضا تراجع الدعم علي السلع و المنتجات ، هذا بالاضافة الي الحروب التي تمر بها قوات الأمن و التي تتم علي الحدود الشرقية بين كلا من مصر و سيناء ، و بالتالي فان الانتخابات القادمة هي منافسة شديدة لكل من المصريين و أيضا عبد الفتاح السيسي ، و الذي قد عانت البلاد كثيرا خلال فترة قيادته لها .

هذا و قد ظهرت الي الأن عدد من أسامي المرشحين علي الرئاسة في مصر و ذلك خلال فترة الانتخابات القادمة أمام “عبد الفتاح السيسي” و التي ستقام خلال عام 2018 ، و قد بلغ عدد هذه الأسماء حوالي 8 أسماء حتي الأن ، ووفقا للمعلومات التي قد توفرت عنهم فانه قد قيل عنهم بأنهم من أقوي المنافسين و الذين من الممكن أن يواجههم السيسي خلال فترة الانتخابات ، هذا و قد أعلن المحامي ” طارق العوضي” و بشكل مباشر نيته عن الترشح لرئاسه الجمهورية خلال الانتخابات القادمة ، و الباقي منهم من سيقول بالتصريح عن ترشحه خلال الفترة القادمة و منهم من سيصرح بذلك قبل الانتخابات مباشرة .

عصام حجي:

هذا حيث قد عمل عصام حجي علي تشكيل فريق رئاسي يكون الغرض منه العمل علي تحقيق الأمن و الاستقرار للبلاد و أيضا توجيه البلاد للمسار الصحيح و الذي كان من المفترض أن تسير عليه وفقا للأسباب التي قد قامت من أجلها ثورة 25 يناير ، حيث قام بتشكيل ذلك الفريق من خلال القوي المدنية و الوطنية ، كما و يحتوي الفريق علي تشكيل وزاري يحوي العديد من القوي من أجل النهوض بالبلاد .

هذا و يعتمد المشروع الرئاسي لعصام حجي علي القيام بعدد من الاصلاحات في مؤسسات التربوية و العلمية وو الثقافية ، و تأتي بعدها الأقتصاد و القضاء و من ثم العمل علي الانتهاء من الفقر و كذلك البطالة ، حيث قام عصام حجي بتوضيح سيرة خلال تلك المحاور من أجل العمل علي تحقيق الغرض من الفريق الخاص به .

طارق العوضي :

هذا حيث يعد المحامي “طارق العوضي” هو الوحيد من ضمن المرشحين الثمانية و الذي قد أعلن و بشكل رسمي و ذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به علي موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية ، هذا حيث قام و بشكل مباشر بكتابه تدوينه علي موقع التواصل الاجتماعي معلنا فيها رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية خلال فترة الانتخابات القادمة 2018 مختتما كلماته بجملة “والله نقدر نعملها” ليؤكد تحمسة و رغبته الشديدة في الفوز بالرئاسة .

هذا و قد أكد العوضي أيضا من خلال التدوينه و التي قد نشرها علي أن ترشحه للرئاسة خلال الانتخابات القادمة ليس بهدف شخصي و انما يسعي لتحقيق ذلك من أجل القيام بنهضة مصر و العمل علي رفعتها و لتأكيد ذلك فقد قام العوضي بالمطالبة بالاجتماع مع عدد من المسؤولين المدنين و ذلك لكي يعلن من خلال تلك الدعوة أنه سيكون مرشح لكل المدنيين ، هذا و قد أدي مشاركة العوضي في عدد من القضايا و التي قاستحوذت علي الرأي العام خلال الفترة الماضية الي شهرته ، حيث شارك في عدد من القضايا المهمه منها قضية تيران و صنافير و أيضا قضية الوايتس نايت .

هشام جنينه :

هذا و الجدير بالذكر أنه بعد أن قد تم عزل “هشام جنينة” من منصبة من قبل “عبد الفتاح السيسي” فقد أصبح رمز لمحاربة الفساد في نظر العديد من المواطنين و ذلك لتصدية له حتي تم عزلة من منصبة و عدم انصياعه لأي فساد ، هذا حيث قد أعلن جنينة بأن حجم الفساد المالي في مصر يقدر بنحو 600 مليار جنية هذا بالاضافة الي أن جنينة يتميز بعده صفات تجعلة مناسب لذلك المنصب منها الحزم و الشدة ، هذا حيث كان هشام جنينه هو الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات .

خالد علي :

هذا حيث يعتبر المحامي خالد علي هو أحد الشباب و الذين يطمحون الي الوصول للسلطة ، حيث يحاول خالد علي الوصول الي رئاسة مصر و ذلك منذ 2011 ، الا أنه لم ينجح و بالتالي فان 2018 تعد فرصة قوية لذلك الشاب من أجل الوصول الي ما يطمح اليه ، كما و قد كان موقفه القوي خلال قضية جزيرتي تيران و صنافير هو ما عمل علي تقوية موقفه .

مصطفي حجازي :

هذا حيث كان مصطفي حجازي هو المستشار للرئيس المؤقت عدلي منصور ، و يتميز ذلك الرجل بالاتزان و العقل و الرصانه ، كما أن لديه عدد من الخبرات العلمية و الأكاديمية و التي لا حصر لها ، هذا بالاضافة الي أنه أحد الخبراء الدوليين و ذلك في المجال الخاص بالتطوير المؤسسي ، و الجدير بالذكر قيام عصام حجي بالاعلان عن اسمه كواحد من الفريق الذي قم قام بالاعلان عنه .

سامي عنان :

هذا حيث يعتبر الفريق سامي عنان من أقوي المرشحين لخوض الانتخابات القادمة ، هذا حيث قد أعلن عن ترشحه للرئاسة أمام السيسي و ذلك خلال انتخابات 2013 الا أن ما جعله ينسحب هو انقلاب الاعلام عليه ، هذا بالاضافة الي قيام عدد من كبار المسؤولين في الجيش باقتاعه بالانسحاب من الانتخابات و ذلك لمنع وجود عنصرين عسكريين في الانتخابات الرئاسية .

أحمد شفيق :

هذا و قد جعل قبول التظلم الذي قد رفعه أحمد شفيق من قبل القضاء و أيضا رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ، هذا بالاضافة الي منصبة السابق ، ككل هذا يجله من أقوي المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة ، هذا بالرغم من ترديدة لأكثر من مرة “بأنه قد طلق الانتخابات بالثلاثة ” هذا و يعد اتجاه شفيق كأحد مؤيدي السيسي ، و الجدير بالذكر أن له عدد من المؤيدين كبير الي حد أنه كان واحد من أقوي لمنافسين لمرسي خلال النتخابات 2012 .

هيثم الحريري :

هيثم الحريري هو أحد أعضاء البرلمان الذين قد حصلوا علي الشهرة سريعا ، هذا كما يتخذه العديد من الشباب قدوة لهم و ذلك لدورة الفعال كأحد أعضاء البرلمان ، هذا حيث قد تصدي هيثم الحريري للحكومة في العديد من القضايا الهامة بالاضافة الي أنه عضو فعال جدا في تكتل “25/30”.