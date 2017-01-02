انتحار المستشار وائل شلبي المتهم في قضية رشوة مجلس الدولة بمحبسه

وردت بعض الأنباء عن انتحار المستشار السابق “وائل شلبي”، أمين عام مجلس الدولة المستقيل، فى محبسه منذ قليل بعد صدور قرار ضده بالحبس مساء أمس الأحد، من داخل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار “خالد ضياء الدين”، المحامى العام الأول للنيابة، بعد اتهامه فى قضية الرشوة الشهيرة التى ذيع صيتها مؤخرًا والمعروفة بأكبر قضية رشوة فى الفترة الأخيرة والتابعة لمجلس الدولة، والتى كان المتهم الرئيسي فيها “جمال الدين اللبان”، وقد صدر جاء إعلان مجلس الدولة بالأمس بعد تورط المستشار شلبي في نفس قضية الرشوة، والقبض عليه فى ساعة مبكرة بالأمس والتحقيق معه لمدة ستة ساعات، ومواجهة المستشار المستقيل بتحريات الرقابة الإدارية بالإضافة إلى بعض التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، ومنعه من التصرف فى أمواله هو وأسرته حتى الإنتهاء من التحقيقات وصدور حكم المحكمة، ليأتى خبر إنتحاره اليوم.

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تغريدة مصطفى بكري:

على خلفية قضية الرشوة الكبري التى قد تم الإتهام فيها مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، “جمال الدين اللبان”، وقام فيها بالإعتراف على المستشار “وائل شلبي”، كشريك له فيها بالإضافة إلى اثنين أخرين من رجال الأعمال والمحبوسين على ذمة التحقيقات فى الوقت الحالي ايضًا، جاءت تغريدة عضو مجلس النواب المصري، النائب “مصطفى بكري”، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفيد بأن المستشار وائل شلبي ، أمين عام مجلس الدولة سابقاً،قد انتحر صباح اليوم الاثنين الموافق 2_1_2016، أثناء وجوده فى محبسه حيث توفي في الحال، حيث قال: “شلبي انتحر ولم يتم تصفيته إطلاقا من قبل أي فرد”، حيث أكمل قائلاً فى ما تردد من أنباء عن تصفية المستشار وائل شلبي قائلًا: “مفيش فى حد مصلحته تصفيته”.