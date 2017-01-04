عمرو أديب: “كان نفسنا الريس مرسي يكمل معانا 4 سنين ولكن محصلش بس جايه”

أثار الإعلامي الشهير “عمرو أديب”، الفترة الاخير الوسط الغعلامي بعدة تصريحات إعلامية صادرة من خلال برنامجه التليفزيوني “كل يوم”، الذي يذاع على شاشة القناة الفضائية “أون تي في” المصرية، وجاء مؤخرًا أحدث تصريحاته الجرية والقوية والتى حاول من خلالها العبث فى بعض الاوراق التى لم يحدد بعد مصيرها القانوني ولم يزاح الستار عن كلمة النهاية فيها، حيث علق أديب على بعض المشاهد الخاصة التى تم إلتقاطها لمشروع الإسكان ، الذي تم بالفعل استكمال خطواته على أرض الواقع من خلال المرحلة الماضية ، حيث قال الإعلامي عمرو أديب فى تصريحه ً: ””كان نفسنا الريس مرسي يكمل معانا 4 سنين كده ونتفرج على الخير ، كان نفسنا بجد، للأسف الفرصة دي محصلتش، بس جاية، واللهم صلِ على كامل النور فيه ناس كتير في البلد قادرة أنها ترجع الرئيس مرسي تاني”.

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تصريحات عمرو أديب التليفزيونية:

لم يكتفي الغعلامي عمرو أديب بتصريحاته السابقة على شاشة أون تي في الفضائية التى بثها فى برنامجه الخاص بالأمس ، بل اتبع حديثه مضيفًا: “الإخوان فيهم ميزة عننا كلنا هي الصبر والعسل الأبيض، أنا عملت لقاءات معاهم كلهم ، ومن ضمنهم المرشد في عهد الرئيس مبارك ، وتلاقيهم على قلبهم طراوة كده، و بيعيشوا بالمليون سنة ، وقعد 80 سنة عشان يوصل للحكم، و معن دوش مشكلة يقعد 80 تانيين وعنده قناعة أن هيجي حد يطلعه من السجن ويحكم” بحسب تعبيره”.

وأكمل حديثه فى هذا الإطار قائلاً : “هيجوا تاني، و هتتهنوا بيهم 4 سنين تانيين ، و نتهنى كلنا بيهم، وأنا كان نفسي الرئيس مرسي بس ياخد فرصته ونتفرج على الشغل وإحنا كنا شايفين البلد كل يوم بتتقسم، و البيزنس كل يوم بيتقسم”، وعلى حد قوله من وراء شاشة برنامجه