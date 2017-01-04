شقيق المستشار وائل شلبي يصرخ أمام مشرحة زينهم “أخويا مشنقش نفسه.. مات بسبب تاني”

بعد انتشار خبر انتحار المستشار السابق “وائل شلبي”، الأمين العام السابق لمجلس الدولة السابق، بعد قبول استقالته وصدور قرار بحبسه أربعة ايام على ذمة التحقيق، فى القضية التى اشتهرت اعلاميًا بأنها أكبر قضية فساد فى العهد الحالي، والذي تم فى الساعات الاولي من يوم الإثنين الماضي وتفاجأ الجميع فى صباح يوم الثلاثاء بوجوده مشنوقًا بالكوفيه الخاصة به فى محبسه، جاء تصريح مراسل قناة “المحور” الفضائية، فى اطار تغطيته للحدث أمام مشرحة زينهم، أن جثمان المستشار الأسبق “وائل شلبي”، قد وصل إلى المشرحة حوالي الساعة الثانية ظهرًا يوم الامس الثلاثاء، وانتهت عملية التشريح ثم تقرر خروج الجثمان فى حوالي الساعة السادسة مساءًا من نفس اليوم، ليكون قضي الجثمان داخل المشرحة حوالي 4 ساعات فقط.

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وردت تصريحات قناة المحور الفضائية، عبر برنامج “90 دقيقة”، أن أهالي المستشار الأسبق “وائل شلبي”، قد انتابهم حالة عالية من الغضب الشديد، بسبب تصرفات المصورين المتواجدين أمام مشرحة زينهم لتغطية الحدث، حيث رفضوا أهل المستشار التقاط أي صور لهم، حيث وصل الأمر أن شقيق المستشار الأسبق قد صرخ بالمصورين المتواجدين، قائلا: “انتم بتصوروا إيه.. أخويا مشنقش نفسه، ده مات بسبب تاني، انتوا بتروجوا كلام وخلاص، أخويا كان كويس وكان رافض الأسلوب الذي تم به تناول القضية إعلاميًا”.

حيث استكمل محرر القناة حواره قائلاً: “أن أهل المتوفي لاحقوا المصورين في الشوارع الجانبية، وأمسكوا أحد المصورين وكسروا الكاميرا الخاصة به، وسحلوه”، واختتم حديثه قائلاً: “أول مرة أشوف المشهد ده في جنازة”.