سعر الدولار يتخطى 20 جنيه بالبنك المركزي في العقود الآجلة

تزايدت أسعار الدولار في العقود الآجلة ، حيث سجلت أسعار الدولار في العقود التي تتراوح مدتها لفترة شهر أو اقل 19.10 جنيهاً ، وفي المدة من شهر إلي ثلاثة أشهر 19.30 جنيهاً ، وفي الفتره من ثلاثة أشهر حتي ستة أشهر 19.50 جنيهاً ، وسجل سعر العملة الخضراء 20.30 في العقود الآجلة لمدة عام.

Advertisements

وتزايدت أسعار العقود الآجلة بنسبة كبيرة تتراوح من 3.5% حتي 10.09% عن السعر الرسمي بالبنوك الرسمية والمحلية.

في حال كنت تتسائل عن أهمية سعر الدولار والعملات الأجنبية في العملات الأجنبية فهي مقياس هام يعكس رؤية المستثمرين بالخارج للقيمة المفترض أن يسجلها سعر الدولار بالجنية المصري خلال الفترة المقبلة حسب دراسات اقتصادية مفصّلة للسوق المصري ويدخل في عوامل حساب السعر الربح أو الخسارة وقت التسوية من خلال حساب الفرق بين السعر المتفق عليه في العقد وسعر الصرف السائد في وقت التسوية.

روابط أخري : سعر الدولار اليوم – سعر الريال اليوم – سعر اليورو اليوم – سعر الذهب اليوم.