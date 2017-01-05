طقس مصر اليوم الخميس 5/1/2017 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظتها

الأرصاد الجوية، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس مصر اليوم الخميس الموافق 5/1/2017، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية فى مصر اليوم أن تستمر حالة الطقس فى الإنخفاض حيث يعم على الأنحاء طقس شتوى مائل للبرودة على محافظات الشمال حتى الصعيد ، فيكون معتدلاً نهارًا على محافظات جنوب الصعيد ومحافظات القاهرة، لتنخفض درجات الحراراة تدريجيا ليلاً وتصل في بعض الأنحاء إلى السقيع على محافظات وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، كما أشار خبراء الأرصاد الجوية إلى تكاثر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد، وتغلب حالة حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة كم أنها سوف تنشط على كلاً من محافظات غرب البحر المتوسط، فيؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وتوقفها فى بعض الأوقات.

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حالة البحر المتوسط والبحر المتوسط والبحر الأحمر:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود حالة معتدلة بالنسبة لحركة البحر المتوسط كما يتخلله بعض الإضطراب وارتفاع الأمواج بسبب انخفاض درجات الحراراة حيث يتوقع ارتفاع حركة الأمواج من مترين إلى مترين ونصف كما ورد أن حركة الرياح سوف تكون سطحية غربية ، أما بالنسبة لحركة البحر الأحمر ورد فى بيان خبراء الأرصاد الجوية أن حركته سوف تكون معتدلة ثم مع انخفاض درجات الحراراة تنتقل إلى مضطربة، كما ترتفع حركة الموج من مترين إلى مترين ونصف بالإضافة إلى أن الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية .

درجات الحراراة المتوقعة على محافظات مصر:

القاهرة 8 18

الإسكندرية 8 17

مطروح 8 16

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بورسعيد 9 17

دمياط 8 17

بلطيم 8 18

الإسماعيلية 6 18

السويس 5 18

العريش 4 19

نخل 1 15

طابا 2 16

الطور 7 18

مرسى علم 14 20

الغردقة 11 20

شرم الشيخ 11 20

رفح 3 13

كاترين صفر 13

المنيا 4 17

الفيوم 5 17

رأس سدر 8 18

أبوسمبل 7 21

وسط الدلتا 8 18

أسيوط 4 17

سوهاج 5 18

الأقصر 6 21

أسوان 6 22

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 7 18

قنا 5 20

نويبع 13 20

السلوم 5 16