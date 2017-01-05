البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.6 يضرب مصر بالقرب من مدينة العاشر

جاءت تصريحات السيد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، الدكتور “حاتم عودة”، بشأن الزلزال الذى وقع فى مصر اليوم الخميس الموافق 5 من شهر يناير 2017، وتحديدًا فى الساعات الأولي من صباح اليوم مؤكدة على حدوث الزلزال فى أحد مناطق محافظة القاهرة يث شعر به المواطنين فى تلك المواطن بالفعل.

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تصريحات رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية:

صرح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية إن مصر قد شهدت اليوم الخميس زلزالا محسوس حيث شعر به كلاً من سكان منطقة شمال شرق مدينة العاشر وسكان القاهرة الكبرى ، حيث كان فى تمام الساعة الثامنة و5 دقائق من صباح اليوم، وقد أشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الزلزال الذي وقع كان بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، حيث أشار الدكتور حاتم عودة إلى أن إحداثيات الزلزال الواقع فى مصر اليوم هى 30.26 شمالا و31.9 شرقا، وقد صرح بأنه لم يتم الإبلاغ عن أى خسائر حتى الآن ناتجة عن قوة ضربة الزلزال.