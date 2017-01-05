تكليف خريجي الجامعات المصرية والمعاهد العليا بأداء الخدمة العامة بداية من 1 / 2 /2017

صدر قرار رسمي من وزيرة التضامن الاجتماعى، برقم 535 لسنة 2016، وتم نشره عى الجريدة الرسمية ، بشأن إلزام الشباب المصري خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين “الذكور والإناث” بآداء الخدمة العامة المقررة طبقًا للقانون المصري، اعتبارًا من يوم 1/2/2017 ، والخاصة بالدفعة 88 من الخريجين، حيث نستعرض معكم فى هذا المقال المعنين بهذا القرار من الذكور والغناث وغيرهم من الدفعات الأخري، وأماكن التقديم لطلبات التقديم الخاصة بهم، ونص قرار وزارة التضامن الإجتماعي ، ومواعيد التقديم.

Advertisements

نص قرار وزارة التضامن الإجتماعي:

جاء نص القرار الصادر من وزارة التضامن الإجتماعي كالتالى : ” يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لاداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من 1 – 2 – 2017 الفعة 88 على النحو التالى : الذكور ممن تقرر اعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016″ .

تفاصيل قرار وزارة التضامن الإجتماعي:

جاء فى قرار وزارة التضامن الإجتماعي ، أن التكليف الخاص بالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016، بالإضافة إى أنه يشمل ايضًا الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية ، والذكور الذي لم يقبلوا فى الخدمة العسكرية بسبب زيادتهم على حاجة القوات المسلحة والذى اشترط بخصوصهم أن يكون قد مضى ثلاثة سنوات على فترة وضعهم تحت الطلب من قبل الخدمة العسكرية، والذكور من خريجى الجامعات المصرية وغيرها من الذين يحملون الجنسية المصرية وخريجي المعاهد العليا دور ثان 2016، ومن سبق لهم التكليف رسميًا مع دفعاتهم وقد تخلفوا عن أداء الخدمة العامة معهم لأى سبب أن يتقدموا طبقًا للمواعيد المقررة فى منشور وزارة التضامن الإجتماعي لتسجيل أنفسهم رسميًا فى مكتب الخدمة العامة ، والتابع لمحل إقامتهم، حيث يتم استلام طلباتهم فى مواعيد العمل الرسمية لمكاتب الخدمة العامة بتاريخ1/1/2017.

مجالات التكليف لخريجي الجامعات المصرية والمعاهد:

ورد أن جميع خريجي الجامعات المصرية والمعاهد العليا سوف يكون تكليفهم الصادر فى قرار وزارة التضامن الإجتماعي في عدد مختلف من المجلات الحياتية، حيث تقرر أن يكون تكليف دفعات هذا العم والاشخاص المعنين طبقًا للقرار الرسمي فى مجالات “النيابة العامة، التأمينات اﻹجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية اﻷيتام، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو اﻷمية، تكافل وكرامة، التعداد، اﻷسر”.