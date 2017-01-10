مواطن مصري يكتشف وفاته عند تجديد بطاقة الرقم القومي في محافظة المنيا

صدمة كبيرة وقعت على المواطن مصطفى عبد اللطيف علي, والذي يبلغ من العمر 51 عام, ويعيش بمحافظة المنيا – مركز أبوقرقاص – قرية أسمنت, عندما توجه إلى هيئة الأحوال المدنية بمحافظة المنيا, ليقوم بشكل عادي كأي مواطن بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به, وكانت المفاجأة عندما وجد هناك شهادة وفاه بإسمه, حيث أطلعه الموظف المسئول في هذا الوقت على شهادة وفاته الموجودة بالفعل في مكتب الهيئة, حيث أنه متوفي من عام واحد, لذلك أعادوا له الإستمارة مع عدم قبول التجديد, وأضاف مصطفى عبداللطيف أن الموظف المسئول هناك كتب له إستمارة تفيد بأنه توفى عام 2015, والغريب في الأمر أن وفاته كانت في محافظة الإسماعيلية وليس محافظة المنيا التي وُلد بها ويعيش فيها.

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كما أضاف المواطن موضحاً أنه ذهب للكثير من الجهات الحكومية وذلك لإثبات عدم وفاته وأن هذه الشهادة ليس لها أي أساس من الصحة, ولكن للأسف لم يتمكن من ذلك, رغم أنه حاول كثيراً إثبات أن هذه الشهادة غير حقيقية وأنها ربما تكون لشخص آخر, وخصوصاً أن المعلومات المزكورة بها لا تتطابق مع المعلومات الخاصة به, وخصوصاً أن هذه الشهادة مكتوب فيها أنه أرمل, ولكن في الحقيقة هو متزوج حالياً كما أن زوجته لازالت على قيد الحياة ولديهم خمس أولاد أيضاً.

وأخيراً قام مصطفى عبداللطيف بتقديم طلب إلى السيد محافظ المنيا, اللواء عصام الديوي, يطلب فيه التوصية بعمل التسهيلات لأغتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عدم وفاته, حتى يتسنى له تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به.من ناحية أخرى أعرب وليد مسامح, مدير فرع مركز الحريات الذي يمثل حقوق الإنسان بمركز أبو قرقاص, بأن المركز المسئول عن حقوق الإنسان قد إستقبل بالفعل الشكوى المقدمة من قِبل المواطن مصطفى عبداللطيف, كما أنه تم التأكد من جميع أوراقه وبالفعل صحة ما يقوله, كما أكد مسامح أنه يتوقع وجود الكثير من الحالات الغير معروفة حتى الآن, حيث أنه يوجد الكثير من شهادات الوفاة المسجلة باسم مواطنين مصريين على قيد الحياة, وأنهم لا يعلمون بالأمر حتى الآن وسيكتشفون ذلك لاحقاً كما حدث لإبن محافظة المنيا, المواطن مصطفى عبداللطيف.