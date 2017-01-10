تعرف على أسماء الضحايا والمصابين في الهجوم الإرهابي على كمين الشرطة بالعريش

وقع رجال القوات المسلحة والمدنيين تحت يد الإرهاب اليوم, حيث تم إستهداف كمين شرطة في محافظة العريش بحي المساعيد, حيث تم نقل الشهداء والمصابين في الحال إلى المستشفيات القريبة من هذا الكمين, كما قام الكثير من أهالي محافظة العريش بنشر العديد من الصور على مواقع التواص الإجتماعي, حيث تحمل الصور آثار تفجير الكمين وتوضح أيضاً تضرر منازل الأهالي بشكل كبير.

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حيث حدث هذا الإنفجار بعد إقتحام سيارة مفخخة لكمين سيارات الإطفاء الموجود بحي المساعيد في غرب محافظة العريش, حيث كانت السيارة المفخخة عبارة عن سيارة لنقل القمامة يقودها إنتحاري وقُتل أثناء وقوع الإنفجار, فقد إنهار المبنى الخاص بالكمين بالكامل حيث يقيم أفراد الشرطةفي هذا المبنى.وجاءت أسماء الشهداء والمصابين في هذا التفجير الإرهابي, من مصدر طبي موثوق كالتالي :

أولاً أسماء الشهداء :

محمد كامل – محافظة الشرقية – 40 عام – أمين شرطة. عبدالله عبدالرحمن ناصر – محافظة مرسى مطروح – 26 عام – أمين شرطة. حسن جمال حسن – محافظة أسيوط – 22 عام – مجند. بلال عبدالرحمن عبدالحميد – محافظة دمياط – 22 عام – مجند.

بالإضافة إلى 4 مجندين آخرين جاري التعرف على بياناتهم, وجثة واحدة أُخرى لم يتم التعرف على أي شئ يخصها.

ثانياً أسماء المصابين من الشرطة :

أحمد راضي محمد – محافظة الإسماعيلية – 26 عام – نقيب شرطة. رجب محمد عبدالمنعم – محافظة الفيوم – 22 عام – مجند. عمرو رمضان محمد – محافظة الفيوم – 22 عام – مجند. محمد سعد عيد – محافظة الفيوم – 22 عام – مجند. محمود ناصر يوسف – محافظة القليوبية – 22 عام – مجند. حسن سلمة – محافظة دمياط – 22 عام – مجند. مؤمن عبدالله مسلم – محافظة المنوفية – 23 عام – مجند. معاذ محمد مغاذي – محافظة الجيزة – 20 عام – مجند. عطية عامر عبدالله – محافظة الفيوم – 21 عام – مجند. أحمد رضا عمرو – محافظة الدقهلية – 23 عام – مجند. حجازي فوزي حسن – محافظة كفر الشيخ – 22 عام – مجند.

ثالثاً أسماء المصابين من المدنيين :

إسراء محمود محمد – 22 عام. سناء عدلي محمود – 40 عام. أمل عبدالله حسين – 12 عام. زكي بدر محمد – 38 عام.

كما أعلن مصدر طبي موثوق أن مستشفى العريش قام بإستقبال 5 من شهداء القوات المسلحة, و10 إصابات منهم 7 إصابات من القوات المسلحة وإصابتين من المدنيين وإصابة مسعف, حيث تم نقل هؤلاء المصابين لتلقي العلاج بعد هذا الحادث الأليم.