المسلمانى يصرح بموعد إطلاق أول سيارة مصرية 100% تحت شعار صنع في مصر

أعلن الإعلامي الشهير “أحمد المسلماني”، خلال برنامجه التليفزيوني الذي يذاع على شاشة القناة الفضائية دريم ، والذي يسمي ” الطبعة الأولى ” ، بأن جمهورية مصر العربية تنفق العديد من المليارات والعملات الأجنبية بشكل سنوي من وتهدر العملة الصعبة بمبالغ طائلة من أجل استيراد الكثير من السيارات للمصريين وتبية لإحتياجاتهم، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية تنفق المزيد من العملة الصعبة لأجل جلب قطع الغيار الخاصة بهذه السيارات من مختلف أنحاء العالم والدول المصنعة لها، لتكون حصيلة هذا إهدار الكثير من المليارات من العملة الخضراء الذى ارتفعت بدورها فى الأسواق المصرية بوجه عان إرتفاع صارخ ، لتعد حاليا عملية استيراد السيارات وقطع الغيار أمر فادح ويكبل الدولة بالمزيد من الخسائر.

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تصريحات المسلمانى الإعلامية:

جاءت تصريحات الإعلامي أحمد المسلماني على برنامجه الخاص ، مشيرة إلى رغبة الحكومة المصرية فى تلاشي هذه الخسائر والفادحة وتوفير الملايين الطائلة التى تخرج من البلاد بسبب استيراد السيارات ، لذا قد اتجهت الحكومة المصرية فى الفترة الأخية لدراسة الحلول الممكنة من أجل حل هذه المشكلة وتخفيف الامة الاقتصادية بوجه عام على الأقتصاد المصري ، حيث تتجه الحكومة إلى تصنيع سيارة خاصة للمصريين تحمل شعار باسم “صنع في مصر” ، حيث قررت أن تكون هذه السيارة محلية الصنع بنسبة 100%،وكذلك تقرر أن يرفع الستار عن كافة تفاصيل هذه السيارة في شهر “يونيو القادم لعام 2017، طبقًا لرواية وكالة نوفيستي.

حلول الأزمة الإقتصادية:

وأشار المسلماني بأنه فى ظل الأزمة الإقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد يجب التفكير جديدًا فى حلول جذرية للقضاء على هذه الأزمة الاقتصادية ، ومن ضمن هذه الحلول أن يتكاتف التجار والحكومة والشعب ويعملوا على تقليل الاستيراد بوجه عام بقدر الإمكان وتقليل الإعتماد على الخارج لإنتاج السلع الغذائية الخاصة بنا، وقد اقترح الإعلامى المسلمانى فى تقريره أنه إذا تم البدء فى تصنيع العديد من المواد وتركيب الأشياء بداخل مصر وفى مصانعها، وتكاتفت الدولة على ذلك سوف نستطيع تجاوز الأزمة ونقضي على المحنة الاقتصادية وتستطيع دولتنا مصر أن تتقدم اقتصادياً.