طقس مصر اليوم الأربعاء 11 يناير شديد البرودة مع إمكانية تساقط أمطار

طقس مصر اليو الأربعاء 11/1/2017، صرحت هيئة خبراء الأرصاد الجوية فى بيانها الصادر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فى مصر، أنه سوف تستمر موجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات مصر، مع احتمالية سقوط أمطار طفيفة على بعض السواحل الشمالية الغربية، وقد صرحت الأرصاد أن حالة الطقس فى جمهورية مصر العربية اليوم سوف تكون شديدة البرودة فى ساعات النهار، وذلك متوقع على محافظات السواحل الشمالية الشرقية بالإضافة إلى محافظات القاهرة ومحافظات شمال الصعيد، كما يتوقع الأرصاد أن يسود طقس بارد على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وتبدأ درجات الحرارة فى الإنخفاض تدريجيا إلى أن تصبح شديد البرودة ليلا.

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توقعات خبراء الأرصاد الجوية:

جاءت توقعات خبراء الأرصاد الجوية حول طقس مصر اليوم الأربعاء ، أن يسود على الأنحاء موجة الطقس الباردة بشدة، حيث ورد أنه من المتوقع أن تضرب البلاد موجه أشد من البرودة على جميع أنحاء البلاد والمحافظات المصرية ، وقد صرح الأرصاد أن انخفاض درجة الحرارة سوف يزداد لتصبح بعض درجات الحرارة في بعض المدن بمقياس درجاتها بالسالب، وقام خبراء الأرصاد بالتحذير من مع استمرار تساقط الأمطار فى بعض المناطق بالإضافة إلى وجود شبورة كثيفة صباحا وتزيد كثافة الشبورة على المناطق الساحلية أو على الطريق الزراعي.

طقس مصر اليوم الأربعاء 11/1/2017:

يتوقع خبراء الطقس فى مصر أنه نتيجة للإنخفاض الشديد فى درجات الحرارة المتوقعة وموجة البرد التى يتوقع أن تضرب البلاد سوف ترتفع موجات البحر الأحمر بحيث تكون ما بين المترين والمترين ونصف مما يوقف حالة الحركة الملحية ، وعلى الصعيد الاخر سوف ترتفع موجات البحر المتوسط كما ورد فى بيان الارصد من ثلاثة إلى اربع مترات لتضطرب الحركة الملحية ايضًا فيه وتعاق الحركة الملاحية، كما يسود طقس بارد جدا على الأطراف الشمالية من محافظات مصر وتحديدًا القاهرة وشمال الصعيد فى ساعات النهار، لتدرج وتنخفض وتصبح شديدة البرودة ليلا على محافظات مصر لتصل للصقيع على شمال سيناء.

درجات الحرارو المتوقعة اليوم:

ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مختلف محافظات مصر تكون كالتالي:

المحافظة الصغري الكبري

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القاهرة 9 15

الإسكندرية 7 14

مطروح 6 13

بورسعيد 9 15

آلإسماعيلية 6 14

السويس 7 15

الجيزة 9 15

دمياط 9 15

بلطيم 8 15

العريش 4 17

طابا 4 16

الطور -1 15

الغردقة 9 18

شرم الشيخ 10 19

رفح 3 15

المنيا 5 15

الفيوم 5 15

أبو سمبل 8 19

وسط الدلتا 8 14

أسيوط 3 15

سوهاج 4 16

الأقصر 6 17

أسوان 8 19

الوادي الجديد 2 17.