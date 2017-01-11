بالفيديو: “عمرو أديب” يكشف عن تصريح يُنشر لأول مرة من اللواء الراحل “عمر سليمان”

صرح الإعلامي “عمرو أديب” ، من خلال برنامجه التليفزيوني “كل يوم ، عن معلومات هامة قد قرر أن يقوم بالإدلاء بها لأول مرة، حيث أكد أديب إنه قد زار رئيس جهاز المخابرات العامة سابقًا، اللواء “عمر سليمان”، في مكتبه منذ عدة سنوات، حيث جاءت زيارته قبل استبعاد رئيس المخابرات السابق من انتخابات الرئاسة والتى كان مقرر عقدها عام 2012، وجدير بالذكر أن استبعاد عمرو سليمان قد تم قبل يومين فقط من انتخابات الرئاسة، وقد قام وقتها بإبلاغه برسالتين هامتين، وقد شهد علي حضور عمرو أديب هذا اليوم الملحن المشهور ” عمرو مصطفى” الذى كان متواجد بدوره فى هذا التوقيت بمكتب الواء عمرو سليمان.

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تصريحات عمرو أديب:

صرح الإعلامس الشهير “عمرو أديب” ، يوم أمس ، في برنامجه الخاص الذي يتم عرضه يوم الثلاثاء مساءًا على شاشة قناة “ON ” الفضائية ، بأنه قد زار مكتب اللواء “عمر سليمان”، وأدلي له وقتها برسالتين فى غاية الأهمية، رغب عمرو أديب فى الإحتفاظ بما تحتويه الرسالة الاولي التى أخبره به رئيس المخابرات المصرية الاسبق وقال إنها خاصة ورفض الإفصاح عنها، بينما ما تحتويه الرسالة الثانية أفصح عنها أديب قائلاً أنها بخصوص جمهورية مصر العربية ، حيث أكد اللواء عمرو سليمان وقتها أن مصر لن تسمح أن يحكمها “الإخوان” ابدًا.

تسؤلات أديب حول استبعاد سليمان:

فى اطار حوار عمرو أديب على شاشة قناة “ON ” الفضائية، يوم أمس الثلاثاء، والذى أذاغه على برنامجه الشهير، أشار “عمرو أديب”، إلى أنه بعد هذا اللقاء الذى جري بينه وبين اللواء عمرو سليمان بيومين فقط، تم استبعاد رئيس المخابرات الأسبق من انتخابات رئاسة الجمهورية والتى تقرر عقدها فى عام 2017، وأضاف عمرو أديب أن اللواء عمرو سليمان قد لاقي حتفه وتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك بفترة قصيرة، حيث جاء خبر وفاته فجأة للجميع دون معرفة أسباب لهذه الوفاة ، وأنتهى عمرو أديب من حواره قائلاً: ” نريد أن نعرف ماذا حدث، وكيف اتهدت الدنيا بهذا الشكل “.

شاهد فيديو تصريحات عمرو أديب :