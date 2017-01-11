مشادة على الهواء بين “برلماني” و”معتز الدمرداش” والإعلامي يهدده بغلق الهاتف

فى الحوار التليفزيوني الأخير الذى أجراه الإعلامي الشهير “معتز الدمرداش”، على الهواء مباشرة مع اللواء ” شكري الجندي “، عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري ، على شاشة برنامجه الشهير برنامج ” 90 دقيقة “، والذي يذاع يوم الثلاثاء القناة الفضائية ” المحور” ، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين، حيث عضو مجلس النواب أثناء المداخلة الهاتفية مع معتز الدمرداش، وهو ينتقد فيلم سينمائي تم الترويج له بأسم “مولانا ” ، حيث أشار العضو البرلماني أثناء حديثه الإعلامي مع معتز عن إنعدام الثقة التى باتت موجودة عند كل الناس ، بالإضافة إلى مطالبة العضو البرلماني في حواره أننا فى مصر نحتاج إلى عام واحد من الخدمة العامة لعدة أسباب ، حيث نقود بأستخدام هذا العام فى الدعاية الجيدة عن بلدنا مصر بما تستحقه هذه الدولة العريقة ، كما نحتاجها لنشر الوعي بين الدول والتحدث على المصريين بما يستحقوه، حيث جاء نص حديث عضو البرلمان شكري الجندي قائلاً: ” فتقدنا الثقة في كل الناس ، أحنا عايزين سنة واحدة خدمة عامة نتكلم فيها عن مصر بما تستحقه، ونتكلم على المصريين بما يستحقوه ” .

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رد فعل الإعلامي معتز الدمرداش:

قام الإعلامي الشهير “معتز الدمرداش” ، بالاعتراض على حديث اللواء أثناء ارتفاع صوته على الهواء مباشرة وعدم إتاحة الفرصة للضيف على الرد وعدم توقفه فى الكلام ليستمع لهم ، حيث ارتفع صوت اللواء ” شكري الجندي ” ، أثناء المكالمة الهاتفية التى أجراها على الهواء مباشرة فى برنامج 90 دقيقة ، وجاء رد فعل الإعلامي معتز الدمرداش أنه يمكن أن يرفع صوته هو الأخر أثناء الحديث ولكن هذا سوف يصل بهم لطريق مسدود ، حيث أشار أنه فى هذه الحالة لن يتمكن أى شخص من استكمال الحديث بسبب عدم سماع كل طرف منهم لوجهة نظر الأخر ، حيث قال الإعلامي معتز الدمرداش أثناء المشادة الكلامية : ” مش بالصوت العالي فأنا لا أسمح بمثل هذا في البرنامج، أنا ممكن اعلي صوتي أكتر منك، لكن إذا أستمر هذا الصوت العالي سوف اغلق الخط على الفور ” .

شاهد فيديو المشادة بين الدمرداش والعضو البرلمانى: