مدرس بالشرقية الحضارة المصرية الفرعونية أصنام ويشكك بحرب أكتوبر

قام الإعلامي الشهير ” وائل الإبراشي ” ، بعرض فيديو لمدرس بمحافظة الشرقية من خلال برنامجه التليفزيوني “العاشرة مساءًا”، والذى يذاع على شاشة قناة دريم الفضائية ، حيث يوضح الفيديو بعض الأفكار المتطرفة بالإضافة إلى محاوته لمنع الناس من احتفالات اكتوبر ، التى يقوم مدرس الشرقية بترديدها على مسامع الطلاب مستغلاً منصبه كمدرس وسيطرته على الطلاب لنشرها، حيث يعرض مقطع الفيديو المتداول على بعض المواقع كيف أن المدرس لا يعترف بالحضارة المصرية القديمة، ويوضح الفيديو كيف يتعامل المدرس بالإستهانة وهو يخبرهم بشأن الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى توضيح المدرس لمدي ضعف مصر فى حربها الأخيرة مع إسرائيل الذى انتصرت فيها فى عام 1973 ، حيث يشكك المدرس الموجود فى ” مدرسة الزهراء ” ، قوة الدولة المصرية لتتمكن القوات المسلحة من الإنتصار فيها ، ويشكك فى قدرتها التى استطاعت بها أن تعبر خط برليف الحصين ، ولا يثق بالقوة الوحيدة التى استطاعت القضاء على الهيمنة الإسرائيلية ، كما أن معاهدة السلام غير متكافئة بل يسمي هذا السلام خنوع بالإضافة إلى بعض الأفكار الأخري وشكوة الأهالي من هذه الأفكار ومستوي الدراسة .

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تصريحات وائل الإبراشي الإعلامية:

جاءت تصريحات الإعلامي “وائل الإبراشي”، فى برنامجه الخاص الذى يذاع على شاشة القناة الفضائية دريم ، أن هذا المدرس الذى ثبت أنه ابن محافظة الشرقية ، ويعمل فى إحدي مدارسها الموجود بافيديو من مدرسة موجودة بمحافظة سوهاج ، حيث تلقب المدرسة بـ ” الزهراء ” ، وأشار الإبراشي إلى وصف المدرس لأهرامات الجيزة بالأصنام، على حد قوله ، وقد طالب الإبراشي من وزير التربية والتعليم والمسؤل عن المدرسين وما يقدموه للطلاب فى مختلف محافظات مصر ومدارسها ، بأن عليه التدخل الفوري فى مشكلة هذا المدرس الذى أساء لمهنته ، حيث يتوجب عليه إصدار قرار حاسم منه تجاه هذه المدرسة و الواقعة المذكورة بالتفصيل ، حيث جاءت تصريحات الإعلامي وائل الإبراشي الإعلامية الصادره فى برنامجه الخاص قائلاً: ” إذا لم ينزعج وزير التعليم ويكون فى الصباح داخل هذه المدرسة فهو لا يستحق أن يبقى في مكانه هو أو أي مسئول آخر ” ، على حد قوله.

شاهد الفيديو بتصريحات الإبراشي: