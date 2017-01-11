بالفيديو: تعليقات نارية من الإعلامي “خالد صلاح” على تسريبات محمد البرادعي

جاءت تصريحات قال الإعلامي “خالد صلاح ” ، على منصة برنامجه الخاص ” على هوى مصر ” ، والذى يتم إذاعته على شاشة قناة النهار الفضائية ، فيما يخص بعض التسريبات التى قام نظيره الأعلامي ” أحمد موسى “، بعرضها على منصة برنامجه الخاص ايضًا والذى يدعي ” على مسئوليتي ” ، حيث كان محور هذه التسريبات الإعلامية الدكتور ” محمد البرادعي ” ، الذى كان الهشتاج الخاص ضده متصدر منذ أيام قليلة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، حيث طالب العديد من مدونين موقع التواصل الإجتماعي من خلال التدوين على الموقع مطالبين بسحب قلادة النيل من الدكتور “محمد البرادعي “، حيث أشار فى هذا التعليق الإعلامي الخاص بالمذيع خالد صلاح إلى أنه كان من المفترض عرض مثل هذه التصريحات الخاصة بالبرادعي من قبل وفى فترة ماضية ولم يتم إخفائها حتى هذه اللحظة ، وذلك من أجل فضح الدكتور البرادعي وفضح كل خائن فى هذه البلد تسول له نفسه بخيانتها ، على حد قوله .

Advertisements

تصريحات الإعلامي خالد صلاح :

وجه الإعلامي خالد صلاح ، تصريحاته الأخيرة بخصوص التسريبات التى قام الإعلامي الشهير أحمد موسي بنشرها والتى تخص الدكتور البرادعي ، جارحه له ، حيث تطاول عليه أثناء حديثه عنه أمام كاميرات برنامجه الخاص ، ونعته بألفاظ خارجة ، فقد قال خالد صلاح وهو أمام شاشات برنامجه على هوي مصر مشيرًا إلى البرادعي فى سياق حديثه ، قائلاً: ” أنت أجرمت في كل المقربين منك، شتمتهم شتيمة في منتهى قلة الأدب، يا راجل كده أنته راجل قليل الأدب”، على حد قوله وتعبيره .

وأضاف الإعلامي خالد صلاح فى تعليقه قائلاً: ” البرادعي يشكك في التسريبات، ولكن لا تقول أن هذه تسريبات من أجهزة الدولة، يعني يا دكتور بردعي عايز تتحالف مع قطر وتركيا، وتتحالف مع الإخوان والدنيا تتقلب من جديد “، حيث أكد خالد صلاح فى تعليقه أنه يؤيد فضح محمد البرادعي عن طريق نشر تسريباته وفضح كل من يتجرأ ويتطاول فى أى وقت على مصر وفضح كل من يريد تدميرها.

شاهد فيديو خالد صلاح: