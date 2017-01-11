الأرصاد الجوية: درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 12/1/2016 على محافظات مصر

توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول طقس الغد الخميس الموافق 12 من شهر يناير 2017، حيث تستمر درجات الحرارة المنخفضة على جميع الأنحاء ومحافظات مصر ، وقد عانت جمهورية مصر العربية في الفترة الماضية من تقلبات فى الطقس الحادة على معظم محافظات مصر ، كما تساقطت الأمطار فى عد من المناطق والمحافظات الساحلية فى الفترة الأخيرة وعلى أطراف بعض المناطق ايضًا ، وقد أثرت عملية إنخفاض الحرارة فى فصل الخريف على أنحاء مصر فى هبوب الرياح ، حيث أثارت الرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد ، بالإضافة إلى تدرج درجات الحرارة المنخفضة ليلاً حيث تنخفض درجات الحراراة لتصل إلى البرودة القارسة على أغلب الأنحاء ، وتثير درجات الحرارة حركة الأمواج فى كلاً من البحر الأحمر و البحر المتوسط مما يزيد من إرتفاع الأمواج ويعيق حركة الملاحة البحرية.

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تصريحات هيئة الأرصاد الجوية:

أعلن الدكتور “أحمد عبدالعال”، رئيس هيئة الأرصاد ، أنه على الرغم من التحسن الملحوظ الذى طرأ على حالة الطقس فى مصر اليوم ، إلا أن انخفاض درجات الحرارة بشدة سوف يستمر خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يغلب على حالة الطقس غدًا سوف تكون البرودة نهاراً لتنخفض حتى تصبح شديدة البرودة ليلاً على محافظات مصر، بالإضافة إلى حركة الرياح سوف تكون خفيفة ومثيرة للأتربة وذلك على محافظات السواحل الشمالية ، وقد جاءت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الطرق المفتوحة والطرق السريعة بالإضافة إى الطرق المطلة على السواحل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

ورد فى بيان الأرصاد الجوية أنه سوف تنخفض درجات الحرارة على محافظات مصر ، حيث تنخفض على كلاً من درجات الحرارة الصغرى ودرجات الحرارة العظمى ، وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحراراة على محافظات مصر كالتالى:

القاهرة 9 16

الإسكندرية 8 16

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مرسى مطروح 8 16

بورسعيد 9 18

دمياط 9 17

بلطيم 10 17

الإسماعيلية 7 17

السويس 7 17

العريش 8 17

نخل 3 14

طابا 5 15

الطور 12 19

مرسى علم 13 19

الغردقة 12 20

شرم الشيخ 13 21

رفح 6 17

كاترين صفر 14

سيوة 6 18

المنيا 5 16

الفيوم 6 16

رأس سدر 11 17

أبو سمبل 9 20

وسط الدلتا 9 16

أسيوط 4 16

سوهاج 5 17

الأقصر 9 18

أسوان 9 20

شلاتين 18 22

حلايب 17 20

الوادي الجديد 8 18

قنا 10 18

نويبع 11 20

السلوم 9 16