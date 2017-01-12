هجوم مسلح جديد على كمين بالعريش والمسلحون يستولون على مدرعة ويهربون بها

وتتوالي سلسلة التفجيرات التى تقوم بها داعش فى مصر ، حيث حولت هذه الأسبوع لأكثر الأسابيع دموية في مصر بتكرار حركات التفجيرات المستمرة والتى تستهدف بها أكمنة الشرطة والجنود المصريين من القوات المسلحة كنوع من الإنتقام على محاربتهم لهم وتكبدهم العديد من الخسائر الطائلة فى الفترة الأخيرة وهدم منافذ العبور الخاصة بهم بسيناء، وعلى هذا الغرار قامت قوات داعش فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس من مهاجمة كمين شرطي جديد بالعريش مما أدي إلى استشهد عدد كبير من جنودنا المصريين بالشرطة والقوات المسلحة في محافظة سيناء، وجدير بالذكر أن حركة داعش قد أعلنت مسؤليتها عن عن الحادث الإرهابي الذى وقع فى مطلع هذا الأسبوع ، حيث قام بعض من عناصر داعش الإرهابية يوم السبت الماضي بإستهداف ثلاثة أكمنة عسكرية ، وادي الهجوم الإرهابي إلى إصابة ثمانية من الجنود المصريين بالإضافة إلى استشهاد آخر.

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سلسلة عمليات داعش الإرهابية:

استهدفت بعض من عناصر داعش الإرهابية منذ عدة أيام كمين المطافي بالعريش، وتحديدًا يوم الإثنين الماضي من هذا الأسبوع الحالي ، حيث تم استهداف الكمين بسيارة مفخخة قام إنتحاري بتفجير نفسه بها داخل الكمين كما استخدموا بعض من قذائف الآر بي جي وبعض من الأسلحة الخفيفة المتطورة، واسفر عن هذا الإعتداء مقتل وإصابة حوالي 30 جندي وضابط من قوات الشرطة وبعض المدنين من بينهم نساء وهدم منزل مكون من طابقين بالإضافة إلى بعض الخسائر الأخري التى لحقت بالمنازل المجاورة جراء القذف الذى وصف بأنه الأعنف منذ شهور.

هجوم داعش الأخير على العريش:

نتج عن الهجوم الإرهابي الذى وقع صباح اليوم، استُشهاد ثلاثة جنود من قوات الأمن المصرية الموجودين بالمكان بالإضافة إلى ضابط شرطة ، فى الهجوم الإرهابي الذى تولته داعش وصرحت بتبنيها للحادث ، حيث تم الهجوم المسلح علي كمين أمني متحرك ، وجدير بالذكر أن الكمين كان موجود بالقرب من مستشفي العريش العام، وقد صرحت بعض المصادر أن شهداء هذا القصف هم كلاً من : العريف ” مصطفى صلاح ” ، عريف ” عبد الفتاح الشيخ ” ، عريف ” محمد الصغير “، كما استشهد معهم الضابط ” محمد عبد الرحمن “، الذي وافته المنيو متأثر بجراحه داخل المستشفي.