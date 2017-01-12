إستقبال مطار القاهرة 39 مليون دولار أمريكى وسط حراسة أمنية مشدة

حالة من النفير الامنى ملأت مطار القاهرة مساء أمس ، حيث وردت بعض الأنباء أنه إستقبل مطار القاهرة لية أمس الأربعاء حوالي 39 مليون دولار أمريكي ، حيث تم إرسال هذا المبلغ الكبير على متن طائرة إماراتية ، وكان في إستقبال هذه الأموال عدد كبير من قوات الأمن المصرية والشرطة بالإضافة إلى الحراسات الخاصة من أجل تأمين المبلغ الضخم من أى محاولة اختلاس أو عمل إرهابي مفاجئ ، وجدير بالذكر أن هذا المبلغ الضخم قد قدم إلى الأراضي المصرية بعد أن غادر دولة سويسرا ، حيث كانت وجهته الأولي بمصر قرية البضائع ، والتى بدورها تتبع مطار القاهرة.

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تصريحات بعض المصادر بخصوص الأموال:

جاءت بعض التصريحات الصادرة من بعض المصادر بأن الأموال التى تم عبورها من داخل مطار القاهرة ليلة أمس ، قد وصلت إلى مصر على هيئة طرود ، وقد تم إرسال هذه الطرود على متن الرحلة رقم 923 ، حيث كانت هذه الرحلة تتبع الطيران الإماراتي، وقد أضافت بعض المصادر بخوص هذا المبلغ الكبير الذى دخل إلى مصر بالعملة الصعبة وخاصة الدولار الذى يعد المتهم الأول فى أحوال الإقتصاد المتدنى الذى تعيشه مصر حاليًا ، أن سبب إرسال هذه الأموال على متن الطائرة الإماراتية هو لأجل إعادة ضخها في الأسواق المصرية من جديد ، حيث تقرر ان يتم استغلال هذه النقود عن طريق إدخالها في العديد من الإستثمارات المصرية والتى تعمل الدولة والحكومة على تنفيذها بالفعل على أرض الواقع في الوقت الحالي.

تأمين الاموال من مطار القاهرة:

مع وجود هذا المبلغ الضخم إلى مصر ثم يتم نقله إلى بنك القاهرة بوسط القاهرة ، قام البنك بنفسه على الإشراف على عملية نقل هذه الأموال إليه ، حيث أرسل البنك وفد مسؤل من داخل بنك القاهرة ، وكانت مهمته هي تفريغ الطرود المرسلة من الخارج ، وقد تمت عملية التفريغ تحت إشراف أمني مكثف من قوات الامن والحراسة حتى تمكنوا جميعًا من إعادة إدخال هذه الشحنة من الاموال إلى داخل عربات نقل الأموال ، ثم إستكمال رحلتها حتى المركز الرئيسي للبنك.