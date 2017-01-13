سعيد حساسين يسخر من وزير الصحة: رفع سعر الدواء دي هدية الوزير للغلابة

يملك المصرين حس ساخر على المصائب وقدرة عجيبة على مقابلة الشدائد بالسخرية ، ومن ضمن ابناء مصر الدكتور “سعد حساسين” الإعلامي الشهير ، والذى يقوم بإذاعة برنامج “إنفراد ” ، والذى يتم إذاعته على قناة العاصمة الفضائية ، بعد ما اثار موضوع الساعة وموجة الغلاء وجنون إرتفاع الأسعار الذى لم يرحم أى مصري مهما كان مستواه ومستوي دخله والذى بدوره قصم ظهر الفقراء ومحدودي الدخل بشتى الصور ، وجاء تعليق الإعلامي سعد حساسين يوم أمس الخميس من برنامجه ، أن الشعب المصري يعاني من منذ فترة ، وقد تركزت معانته اليومية فى ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى موجة الغلاء التى اقتحمت الأسواق المصرية وجميع السلع الإستهلاكية والضرورية وغيرها ولم ترحم أى منتج مهما قل أو زاد ثمنه ، ويستمر مسلسل الغلاء وتستمر القفزات فى أسعار السلع بوجه عام ويساند ذلك من قبل الحكومة المصرية وقراراتها التى تزيد من عملية إرتفاع الأسعار الحالية ، وتكتمل الصورة في بداية عام 2017 بالقرارات الحكومية المتتالية .

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تصريحات الإعلامي سعد حساسين:

جاءت تصريحات الدكتور سعيد حساسين ، الساخرة من قرار وزير الصحة ، حيث قرر وزير الصحة رفع أسعار الدواء تلبية لرغبات الشركات المصنعة له، حيث جاء فى قراره رفع حوالي 3010 نوع من الدواء ، حيث شملت القائمة أنواع من الأدوية المحلية والأدوية المستوردة، وجاء رد الإعلامي سعيد حساسين قائلاً: “دي هدية الوزير للمصريين الغلاب، وعند الوزير مفيش مشاكل مع ارتفاع الدواء، وأيه يعني لما الغلابة تموت وهيا لا تستطيع شراء الدواء “.

واستكمل حساسين تعليقاته الساخرة قائلاً لا أعرف ما تبقى من المنتجات والسلع الإستهلاكية لم يتم رفع سعره فى بلدنا مصر حتى الاَن حيث جميع السلع بلا استثناء لاقت ارتفاعات خرافية فى أسعارها، وضرب حساسين المثل بشركات السجائر والتى قد رفعت اسعار السجائر بشكل صادم للمدخنين ، وانهي الدكتور حساسين تعليقاته مشيرًاإلى أنه حتى الآن لا يعرف ما وراء رفع الأسعار إلى هذا الحد السافر ، هل السبب يكمن فى الحكومة نفسها أو ربما يكون فى الشعب بأكمله أو فى السلوكيات العامة.