موعد مشاهدة مباراة مصر والدنمارك لكرة اليد 2017 اليوم السبت 14/1/2016

يلتقى منتخبنا المصرى لكرة اليد فى ثان مبارة له بكأس العالم المقامة بفرنسا امام منتخب الدنمارك بعد فوز المنتخب المصرى لكرة اليد على نظيره القطرى فبعد الفوز المستحق امام قطر قد أعطى هذه الفوز دفعة معنوية كبيرة للاعبى المنتخب المصرى وللجهاز الفنى للمنتخب فى مباريته القادم امام منتخب الدنمارك لكرة اليد بالجولة الثانية فى مباريات المجموعة الرابعة التى يتواجد بها منتخب قطر – الارجنتين -البحرين -السويد وسوف تقام المبارة فى يوم السبت الرابع عشر من يناير 2017 فى تمام الساعه 9.45 دقيقة , وسوف تذاع المبارة على قنوات بى ان سبورت القطرية التى قامت بشراء البث المبار لكاس العالم لكرة اليد .

الفوز المستحق للفراعنة امام قطر

بعد الفوز المستحق للمنتخب المصرى لكرة اليد للرجال امام قطر فى بطولة كاس العالم لقرة اليد بفرنسا وقد افتتح المنتخب المصرى اولى مباريته بالفوز على وصيف البطولة قطر بنتيجه جيدة 22-20 ضمن مباريات المجموعة الرابعة فى كاس العالم , وقد بدا المنتخب القطرى التسجيل فى بداية المبارة التى لاقت شد وجزب بين لاعبى الفريقين ولم يقف الحظ مع الفريقين فى تزويد الفارق حتى الدقيقة 21 من الشوط الاول , وقد شهد منتصف الشوط الأول تفوق ملحوظ للمنتخب المصرى وقد قام لاعبيه بتزويد الفارق الى ثلاثة اهداف واستغل النقص العددى فى الفريق القطرى بعد حصول لاعبين على الايقاف لمدة دقيقتين , وانهى المنتخب المصرى الشوط الأول بنتيجة 11-8 مع ادائهم المتميز , وحسم الفراعنه بالشوط الثانى المبارة بالفوز 22-20 على حساب المنتخب القطرى بعد سيطرته على اللقاء وزود الفارق الى حمسة اهداف بعد فترات طويلة بالمبارة , وبهذا الفوز قد وضع المنتخب المصرى نفسه وسط الكبار بكاس العالم , بعد اداء لاعبو الفريق المصرى المتميز الذى شبهه البعض بازلال الفريق القطرى المجنس من جميع الجنسيات فجنسيات الفريق 7 جنسيات مختلفة منهم مصريين وفرنسيين وكوبين والبوست وتونس ولاعبون من سوريا .

لقاء قوى ينتظر المنتخب المصرى امام الدنمارك

يسعى المنتخب المصرى لكرة اليد الى الخروج من مبارة الدنمارك باقل الخسائر نظرا لقوة المنتخب الدنماركى وسيطرته على بطولات كثيرة , ومبارة الدنمارك تعتبر محسومة من قبل ان تبدا بسبب الفارق الشاسع بين المنتخبين وتفوق المنتخب الدنماركى على نظيره المصرى بفرق شاسع ويجب على المنتخب المصرى اراحة الاعبين فى هذا اللقاء الهام نظرا لحاجتهم فى المباريات الاخرى حتى تسهل عملية التأهل على المنتخب المصرى بمباريته المقبلة بدون الوقوع فى مشاكل الاجهاد والعناء التى سوف تتكبد عليه بعد ارهاق الاعبين مبارة الدنمارك , فسوف تواجه المنتخب المصرى مباريت يجب ان تتم حسمها , ومباريات اخرى سوف تكون صعبه امام المنتخب وسوف يكون الفوز فيها قد يصل الى المستحيل ويجب أن يتفهم المدير الفنى للمنتخب هذه النقطة التى تسببت بخروج المنتخب المصرى فى اوقات سابقة ببطولات كاس العالم السابقة التى اقيمت بريو دى جانيرو حيث قدم المنتخب المصرى مباريت قوية امام المنتخبات القوية بكاس العالم وبعد ذلك تم انهاك اللاعبين فى المباريات الهامة وهذا صعب الفوز على المنتخب المصرى بالمباريات السهلة وضاعت فرصة التتويج امام المنتخب المصرى بسبب قيام اللاعبين ببزل مجهودات فوق قدراتهم فى المباريات الهامة والصعبة .

قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة فى مونديال فرنسا 2017

قد اختار مروان رجب المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد التى سوف تمثل المنتخب بكاس العالم بفرنسا 2017 وهذه قائمة اللاعبين الذين سوف يمثلوا مصر فى المونديال وهم , كريم هنداوى , هادى رفعت , احمد خيرى ومحمود خليل بالأضافة الى احمد الأحمر , وكريم ايمن وعبدالرحمن على واللاعب يحى الدرع واسلام حسن ومحمد هشام مودى و ممدوح طه ووسام سامى , ويحيى خالد بالاضافة الى محمد ابراهيم وابراهيم المصرى , وعلى زين ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند , ويتمنى المدير الفنى مروان رجب الفوز والتاهل وتقديم اداء مشرف يليق باسم مصر بكاس العالم بهذه التشكيلة التى تتكون من عناصر الخبرة والشباب وتقديم بطولة جيدة بسبب أن البطولة هذه المرة بفرنسا وهى بشرة خير لى المنتخب المصرى لكرة اليد .

توقيت مباراة مصر والدنمارك لكرة اليد 2017

سوف تقام مبارة منتخبى مصر والدنمارك بكاس العالم لكرة اليد المقامة بفرنسا يوم السبت 14-1-2017, على قناة بى ان سبورت 7 , فى تمام الساعه : 9.45 دقيقة ويأمل المنتخب المصرى بأن يرسم البسمة والفرحة على الشعب المصرى مرة أخرى امام تقديم اداء مميز امام فريق الدنمارك مع الفرق الشاسع بينه وبين المنتخب المصرى فى المستوى وسيطرة المنتخب الدنماركى على اخر البطولات الدولية فى الفترة الأخيرة .