ابنة “سحر السكرى” ردا على مقولة “رحيل آخر أبطال العيال كبرت”: أمى عايشة

بوفاة الفناة القديرة “كريمة مختار”، والدة الإعلامي “معتز الدمرداش”، بعد صراع طويل مع المرض، وبعد أن أثرت الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية الدراميا والمسرحية التى سجلها التاريخ كعلامة مميزة فى الحياة الفنية المصرية ، أعربت الفنانة “رشا سامي العدل”، ابنة المنتج والفنان الراحل “سامي العدل”، والفنانة الشهيرة “نادية شكري”، والتى قامت بدور ابنة الراحلة كريمة مختار فى مسرحية “العيال كبرت “، عن غضبها الكبير من الجملة التى انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي وهي “ورحلت آخر فرد في عائلة السكري”، بعد وفاة معظم أبطال المسرحية الأشهر فى تاريخ مسارح مصر المعاصرة، إشارة لرحيل الفنانة كريمة مختار، والتى جسدت فيهادور “زينب” أم العيال المصرية التى بها العديد من صفات السيدات المصريات المتفانيات فى حياتهن لإجل إسعاد جميع أفراد الأسرة.

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تصريح رشا سامي العدل:

صرحت الفنانة “رشا سامي العدل” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلة: “حاجة في منتهى الاستفزاز الصراحة إني ألاقي news feed تلات أربعة “ورحلت آخر فرد في عائلة السكري”.

حيث أكملت رشا قائلة: “لما تيجي من الغرب هاُستفز اه لكن لما تيجي من أصحابي عيب والله.. رحم الله جميع الفنانين في مسرحية العيال كبرت بس “سحر السكرى” حية ترزق الحمد لله ربنا يخليهالي ومايحرمنيش منها أبدا ويطول لي في عمرها”.

تصريحات سحر السكري:

جاءت بعض التصريحات الخاصة بالفنانة “سحر السكرى”، التى جاءت وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار لتثير شجنها وحنينها نحو الماضي، حيث ذكرت فى أحد تصريحاتها الإعلامية أنها أثناء أدائها دورها فى مسرحية العيال كبرت كانت على خلاف مع والدها ولكنها تفاجأت به فى الصف الأول فى المسرح ومعه أصدقائه لتشجيعها ومشاهدة ابنته أثناء تمثيلها، وعندما رأته خرجت خلف الكواليس وسقطت دموعها ، وقد لاحظها فى هذا الوقت الفنان الراحل “سعيد صالح”، فلحق بها وسألها عما أبكاها ، فقصت عليه ما دار من خلاف بينها وبين والدها ، فقام صالح بمواستها قائلاً “ولا يهمك”، ثم دخل لأداء باقى دوره فى المسرحية ولكن قبل بدء مشهده نظر لوالدها وقال “مالك يا عم شكري مزعل بنتك ليه؟”، مما أثار ضحك والدها ورفقائه وجميع الحضور، وعند الإنتهاء من المسرحية توجه إليه ومعه الفنانة سحر وقال له “خد بنتك فى حضنك يا عم شكري”، وهكذا أنهى الخلاف بينهما.