درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14/1/2017 فى مصر وسقوط أمطار

استمرارًا لموجة البرودة التى تجتاح البلاد وجميع المحافظات والتى قد تصل للصقيع فى بعض الأحيان فى الساعات الأخيرة من اليوم ومع بدء ساعات الليل ، جاءت تصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت الموافق 14 من يناير 2017 ، أنه سوف تتكاثر السحب على معظم محافظات مصر، بحيث تكثر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على شمال محافظات مصر ، وسوف يصاحبها سقوط الأمطار على معظم المحافظات والطرق السريعة، بحيث ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية بمصر أن حالة الامطار سوف تكون غزيرة نسبيًا على كلاً من السواحل الشمالية والسواحل الغربية ، وكما أنها سوف تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على الطرق الصحراوية ، وعلى كلاً من محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحرى وتمتد موجة الأمطار حتى تصل إلى شمال الصعيد ومحافظة سيناء، وسوف يسود اليوم طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة بسبب إنخفاض درجات الحرارة على كلاً من اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وسو تزيد درجات الحرارة بنسبة بسيطة حتى يصر ﻣﻌﺘﺪل على اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ومحافظة اﻟﻘﺎﻫﺮة، إلى أن ينتقل للدفئ ﻋﻠﻰ محافظات ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ، كما سيكون طقس اليوم ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة نهارًا على محافظات ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً.

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طقس اليوم السبت:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ في ساعات الصباح الأولي وتزيد اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ كلاً من اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ومحافظات اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي بالإضافة إلى محافظة اﻟﻘﺎﻫﺮة ومحافظات ﻣﺪن اﻟﻘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما ستكون حركة اﻟﺮﻳﺎح ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ شرقية ، وسوف تكون حالة البحر المتوسط معتدلة بينما يكون إرتفاع الامواج مابين متر ونصف الى مترين والرياح سوف تكون سطحية شرقية ، بينما يتوقع الارصاد أن حالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة إلى مضطربة ، كما سيرتفع الموج مابين مترين إلى مترين ونصف بالإضافة إلى أن حركو الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم السبت كالتالي:

القاهرة 10 17

الإسكندرية 07 16

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مطروح 7 16

بورسعيد 11 16

دمياط 08 16

بلطيم 09 16

الإسماعيلية 7 18

السويس 05 18

العريش 7 17

نخل 01 19

طابا 4 19

الطور 10 22

مرسى علم 12 23

الغردقة 11 23

شرم الشيخ 15 23

رفح 03 17

كاترين 6 21

سيوة 04 17

المنيا 6 19

الفيوم 9 19

رأس سدر 09 20

أبوسمبل 11 27

وسط الدلتا 08 17

أسيوط 7 22

سوهاج 7 24

الأقصر 8 26

أسوان 11 26

شلاتين 14 24

حلايب 16 23

الوادى الجديد 11 25

قنا 07 25

نويبع 13 22

السلوم 5 16.