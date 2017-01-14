مقتل 10 من العناصر الإرهابية في شمال سيناء وتفجير مخزن كبير للأسلحة

وردت بعض الأنباء مؤخرًا حول مقتل بعض العناصر الإرهابية في محافظة سيناء ، حيث خرج بيان صادر من وزارة الداخلية المصرية يوم أمس الجمعة ، يوضح مقتل 10 أفراد من العناصر الملثمة “إرهابيين” في منطقة العريش التابعة لشمال سيناء ، وقد جاء أن وزارة الداخلية قد أتهمت العناصر الإرهابية الذين تم قتلهم بأنهم من ضمن المسؤولين عن تنفيذ عمليات انتحارية ، بالإضافة إلى اتهامهم بأنهم السبب فى تنفيذ عمليات قتل ضد قوات الشرطة المصرية من ضباط وجنود واستهداف الأكمنة العسكرية فى الفترة الاخيرة ايضًا ، باللإضافة إلى وجود مخزن كبير ملئ بالأسلحة والذخيرة .

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بيان وزارة الداخلية:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان صادر لها ، إنها قد استطاعت مداهمت بعض العناصر الإرهابية والتكفيرية ، حيث وقعت أحداث المداهمة في أحد الشقق السكنية الموجودة بمدينة العريش، حيث قامت وزارة الداخلية بتبادل إطلاق النار مع العناصر التكفيرية فى تلك المداهمة ، وقد أسفر عن هذه الهجمة مقتل 10 أفراد من المسلحين الإرهابيين.

تصريحات المتحدث باسم الجيش المصري:

أورد المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري مؤخرًا في بيان آخر متعلق بالمداهمة للعناصر التكفيرية ، التى قامت بها قوات الجيش المصري قائلاً: “اكتشفت ودمرت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تتحصن بها عناصر تكفيرية بوسط سيناء”.

وجدير بالذكر أنه قد ورد فى البيان الصادر من المتحدث الرسمي للجيش المصري ، والذى قد قام بنشره في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، أن قوات الجيش المصري قد استطاعت مالتمكن فى الساعات الماضية من محاربة بؤرة الإرهاب ومهاجمة بعض العناصر التكفيرية بالعريش والذين كانوا يختبؤن داخل أحد الشقق السكنية ، وقد استطاعت القوات المسلحة من القضاء عليهم وقتل 10 من العناصر التكفيرية المسلحة ، كما تمكنت القوات المصرية من القبض علي آعنصر إرهابي أخر ، وجدير بالذكر أن القوات المسلحة استطاعت ايضًا أن تقوم بتدمير مخزن كبير للعناصر الإرهابية ، حيث كان هذا المخزن يضم بين طياته كمية كبيرة من العبوات الناسفة بالإضافة إلى العثور على بعض المواد شديدة الانفجار والتى كان يستخدمها العناصر الإرهابية فى هجماتهم وتفحيراتهم السافرة.