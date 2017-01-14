إعلان وزارة التضمان عن صرف مساعدات تكافل وكرامة بمكاتب البريد غداً

أكد مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للحماية الإجتماعية, الدكتورة نيفين القباج, أن وزارة التضامن الإجتماعي قامت بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك لصرف المساعدات الخاصة ببرنامج (تكافل وكرامة) ليكون ذلك بشكل شهري, وذلك بدلاً من أن يتم صرفها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر, حيث أنه إعتباراً من الغد الأحد الموافق 15 يناير 2017, سوف يتم صرف هذه المساعدات بجميع مكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية, كما قامت الوزارة بتوسيع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات لتزيد أعدادهم في هذه الفترة.

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تفاصيل برنامج مساعدات (تكافل وكرامة)

كما أضافت الدكتورة نيفين في تصريحات أخرى أن مساعدات (تكافل وكرامة) سوف تستمر في صرفها شهرياً حيث تبدأ في اليوم الخامس عشر من كل شهر, كما أضافت سيادتها أن وزارة التضامن الإجتماعي سوف تقوم بزيادة عدد المستفيدين من هذا البرنامج, ليصل عدد المستفيدين من مساعدات (تكافل وكرامة) إلى 100 ألف أسرة في الشهر, وذلك ما يعادل النصف مليون مواطن تقريباً في كل شهر, وذلك بناءً على أن معدل الأسرة المصرية في هذا الشهر يصل إلى 5 أفراد تقريباً.

إضافةً إلى ذلك فقد أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي بصفة شخصية, الدكتورة غادة والي, أن عدد الأسر التي استفادت من مساعدات (تكافل وكرامة) تصل إلى مليون و270 ألف أسرة تقريباً, كما وصلت المبالغ المستخدمة والمصروفة على هذا البرنامج لأكثر من 4 مليار و400 مليون جنيه مصر حتى نهاية العام الماضي, موضحة أيضاً أن وزارة التضامن الإجتماعي سوف تقوم بزيادة عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 100 ألف أسرة في الشهر كما ذكرنا سابقاً, مؤكدة سيادتها أن العدد المستهدف في هذا البرنامج هو أن تصل المساعدات إلى مليون و700 ألف أسرة وذلك في نهاية شهر يونيو القادم.

الشروط اللازمة في الأسرة المستفيدة من البرنامج

كما أضافت وزيرة التضامن الإجتماعي, أن الهدف الأساسي من مساعدات (تكافل وكرامة) يتضمن صرف المساعدات المالية للعديد من الأسر ولكن الأولى بالمساعدة, إضافة إلى صرف مساعدات في كل شهر لأي طالب بالأسرة, ولكن بحد أقصى ثلاث طلاب, حيث يشترط لذلك إلتزام الأسرة بالشروط الموضوعة في البرنامج وهي :

– أن يكون الأطفال الأكبر من 6 سنوات مسجلين بالمدارس وألا تقل نسبة حضورهم في أيام الدراسة عن 80% من عدد الأيام.

– أن يكون الأطفال الأقل من 6 سنوات مُتابعين من قِبل أسرتهم في برامج الصحة للطفل وللأم أيضاً وذلك من خلال الوحدات الصحية التابعة للحكومة.

حيث تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة كل ذلك.