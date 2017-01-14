إعلان تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة والغير المدعومة

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بالسيارات بمختلف أنواعها وللدراجات النارية أيضاً, وذلك لمعرفة قيمة مخالفاتهم وتوفيرها, وأيضاً لتفادي زيادة عدد المخالفات المرورية لديهم, وأحياناً يكون فضولاً من البعض لمعرفة سبب المخالفة لتفاديه لاحقاً, حيث يبحث الكثير من المواطنين المصريين على شبكات الإنترنت عن كيفية معرفة ذلك, لذلك نوفر لكم اليوم موقع هذه الخدمة وكيفية إستخدامها بسهولة وذلك تسهيلاً على متابعينا.

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حيث تقدم وزارة الداخلية اليوم للمواطنين المصريين خدمة خاصة ومميزة للإستعلام عن مخالفتك المرورية الخاصة عن طريق الإنترنت, وذلك عن طريق موقع إلكتروني خاص بهذه الخدمة, لذلك نقدم لكم اليوم شرح كامل ومفصل عن الخدمات الإلكترونية للمرور وهي الأولى والفريدة من نوعها في مصر, حتى يتمكن المواطن المصري من معرفة حجم المخالفات التي قام بها أثناء السير.حيث أن كل المطلوب منك هو إحضار الرقم الخاص باللوحة الخاصة برخصة المرورة الخاصة بك, ثم إتباع الخطوات التي سنعرضها لك في هذا المقال على موقعنا مصر 365, وبذلك لن يكون المواطن المصري في أي حاجة للذهاب إلى أي مكتب مرور, حيث أن هذه الخدمة توفر للمواطنين الكثير من الوقت والجهد أيضاً.لذلك يجب عليك إتباع الخطوات القادمة حتى تتمكن من معرفة حجم المخالفات المرورية عليك لتفاديها لاحقاً.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً