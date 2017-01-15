الأرصاد الجوية: حالة الطقس اليوم الأحد 15-1-2017 في مصر درجات الحرارة بجميع المحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد الموافق 15/1/2017 ، طقس مائل للبرودة على جميع المحافظات ، حيث تميل ساعات النهار للبرودة فى محافظات الشمال وتبدأ فى الإرتفاع قليلاً حتى تصل للدفء على محافظات جنوب الصعيد ، بينما تنخفض رجات الحرارة تدريجيًا على جميع المحافظات ليلاً ويصبح شديد البرودة على أغلب الانحاء ، وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية على أن تظهر السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على مناطق شمال البلاد ، حيث يصاحبها سقوط الأمطار على بعض السواحل الشمالية من محافظات مصر وسوف تمتد بعض السحب الخفيفة على أغلب محافظات الوجه البحرى ومحافظة القاهرة بوجه عام ، وجاء فى بيان الارصاد الجوية أن الرؤية سوف تقل فى ساعات الصباح على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى كلاً من محافظة القاهرة ومحافظات مدن القناة ويستمر هذا حتى محافظات شمال الصعيد ، بينما جاء أن الرياح التى تسود اليوم الأحد سوف تكون أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة حيث أكد الأرصاد أن حالة حركة الرياح سوف تنشط على خليج السويس وعلى محافظات البحر الأحمر .

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حالة البحر الاحمر والبحر المتوسط:

جاء فى بيان الارصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط سوف تكون اليوم معتدلة ويترتب عليها إرتفاع الموج فيه حيث يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ، بينما تكون حركة الرياح فيه شمالية شرقية، أما ما ورد عن حالة البحر الأحمر سوف تكون حركة الموج فيه معتدلة إلى مضطربة بالإضافة إلى أنه سوف يترتب على انخفاض درجات الحراراة ارتفاع حركة الموج فيه بحيث ستكون ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح فيه سوف تكون السطحية شمالية غربية .

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

جاء فى بيان خبراء الارصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 15 من يناير 2017 ، والآن نستعرضها معكم فى هذا المقال:

القاهرة 9 17

الإسكندرية 8 17

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مطروح 8 16

بورسعيد 11 17

دمياط 8 18

بلطيم 9 18

الإسماعيلية 7 18

السويس 8 18

العريش 7 18

نخل 2 15

طابا 4 17

الطور 10 19

مرسى علم 12 22

الغردقة 11 20

شرم الشيخ 15 21

رفح 3 17

كاترين 5 12

سيوة 4 16

المنيا 8 18

الفيوم 9 18

رأس سدر 9 21

أبوسمبل 11 24

وسط الدلتا 8 17

أسيوط 6 20

سوهاج 7 21

الأقصر 8 23

أسوان 11 24

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 11 22

قنا 7 23

نويبع 13 20

السلوم 6 16