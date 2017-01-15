وفاة الإعلامية نجوى أبو النجا بعد صراع مع المرض: وداعا “سفيرة العالم العربي”

شيعت اليوم جنازة الإعلامية الكبيرة الراحلة “نجوى أبو النجا ” ، من مسجد السيدة نفيسة بمحافظة القاهرة ، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد ، حيث وردت بعض الأنباء التى تؤكد على أن الإعلامية الراحلة قد وافتها المنية فجر اليوم ، بعد رحلة كبيرة استمرت لعدة شهور مع المرض ، حيث توفيت في مستشفى المعادي العسكري، وجدير بالذكر أن الإعلامية نجوي أبو النجا تعد من أهم مذيعات ومقدمات البرامج فى الفترة الماضية في التلفزيون والإذاعة المصرية، حيث أحبها وعشقها الملايين من المصريين وتأثروا بها تأثيرًا بالغًا وبصوتها الذى ترك أثر فى نفسهم ، وجدير بالذكر أن المشاهدين قد تعلقوا بالإعلامية الراحلة منذ أن كانت تقدم السهرات لإذاعية وتستضيف العديد من الرموز والشخصيات الهامة لتدير دفت الحوار معهم فى البرامج التي كانت تُنقلها لكم الإذاعة المصرية، وقد حرصت نجوي أبو النجا فى أواخر حياتها على تجميع الشرائط التى قامت بتقديمها وأرسلتهم كهدية وذكري منها إلى الإذاعة المصرية والوطن العربي أجمع .

Advertisements

سفيرة العالم العربي

نعى المجلس القومي للمرأة وفاة الإعلامية الكبيرة نجوى أبو النجا اليوم ، حيث تعد الإعلامية الراحلة ” سفيرة العالم العربي” ، حيث عملت فى رحلتها الأولى لعالم الإذاعة فى برنامجها الشهير “صوت العرب ” ، وقد قضت فيه ثلاثين عاما ، وكانت أهم البرامج في حياتها ” يا هلا، نجمات علي الهواء، وبرنامج واحد + واحد ، بالإضافة إلى برنامج أضواء على الجانب الآخر “،

مناصب شغلتها نجوى أبو النجا:

شغلت الإعلامية الراحلة “نجوى أبو النجا ” ، العديد من المناصب الهامة التى تدرجت بها منذ انطلاقها فى عالم العمل والسياسة والإعلامي ، حيث عملت الراحلة كمستشار صندوق التمويل الأهلي ، والذى كانت تسعي فيه إلى رعاية النشء بالإضافة إلى الشباب والرياضة والتابع بدوره إلى مجلس الوزراء المصري ، ثم عملت نجوي أبو النجا كمعاون رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي فى القسم الخاص بالدراما ، وتدرجت لتعمل فى عضو لجنة الدراما والنصوص، التابع لقطاع الإذاعة والتليفزيون ثم محاضر بمعهد الإذاعة والتليفزيون ، وانتقلت الإعلامية الراحلة لتشغل منصب عضو لجان اختيار المذيعين والمعلقين الرياضيين ، كما أنها عملت فى منصب عضو شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، لتتالق ويتم تسليمها منصب رئاسة شبكة إذاعة الشباب والرياضة ، ثم من بعدها تعمل مدير عام المنوعات بصوت العرب ، وقد عملت أبو النجا لبعض الوقت فى وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة.