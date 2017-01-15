عمرو اديب: المواطن يقدر يعيش ب 2 جنيه فى اليوم ” برغيف خبر وطعميتين ” ابعدي يا حكومة خالص عنه

وردت بعض الأنباء الصحافية اليوم ، بأن بعض أعضاء مجلس النواب قاموا بمناقشة فكرة رفع سعر رغيف العيش فى مصر ، فى اطار الغلاء الذى تعيشه مصر فى الأونة الأخيرة ورفع أسعار جميع المنتجات والسلع الغذائية ، إلا أن رغيف الخبز ظل مدعوم حتى الآن ولم يتم رفع الدعم المقرر عليه مثل باقى السلع الغذائية التى تم رفع الدعم عنها طبقًا لبعض القرارات الصادرة من الحكومة المصرية والمسؤلين ، حيث عرض بعض النواب فكرة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بما يتناسب مع رفع باقى الأسعار داخل أنحاء مصر ، وجاء اليوم الإعلامي الكبير عمرو أديب متحدثًا إلى الحكومة معترضًا على فكرة المشروع الجديد لها جملة وتفصيلاً من خلال شاشة برنامجه التليفزيونى.

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تصريحات الإعلامي عمرو أديب:

بعد عرض بعض النواب فكرة رفع سعر رغيف الخبز فى المخازن ، قام الإعلامي الشهير ” عمرو أديب “، بالتعليق على هذا الأمر على شاشة قناة ” أون” الفضائية من خلال برنامجه الخاص “كل يوم ” ، حيث حث الحكومة على الإبتعاد عن سعر رغيف الخبز داخل المخابز المصرية ، حيث قال: “إحنا لسه في مصر نقدر ناكل بـ 2 جنيه في اليوم برغيف عيش وطعميتن، ابعدي يا حكومة خالص عن الرغيف لإنه مينفعش”، وقد أكمل عمرو أديب ، “بعض البرلمانيين كانوا بيطالبوا برفع سعر الجنيه” ، وعندما استجاب أعضاء الحكومة إلى طلبا ارتفعت معه كل الأسعار بوجه عام داخل مصر ، حيث ارتفع سعر الرغيف المدعوم بعد قرار تعويم الجنيه ايضًا ، فقد وصل تكلفة إنتاج رغيف الخبز فى المخابز المصرية والذى تقوم الدولة بدعمه إلى 60 قرشًا .

رغبيف الخبز المدعوم فى مصر:

وجدير بالذكر أن سعر سعر تكلفة الرغيف داخل المخابز قبل قرار تعويم الجنيه المصري 35 قرشًا ، وعلى الرغم من هذا كانت الحكومة المصرية معتادة على دعمها حتى يستطيع محدود الدخل من تناول الخبز فى وجباته اليومية بشكل دائم حيث يعد من الأطعمة الأساسية فى حياة المواطنين المصريين ، وبناء على ذلك كان القرار أن رغيف الخبز يظل مدعوم ويباع بـ 5 قروش فقط من داخل المخابز بجميع محافظات مصر إلى يد المواطنين مباشرة ، وقد قال أديب فى هذا الصدد مخاطبًا الحكومة ، ” تعويم الجنيه المصري عومنا معاه وحالتنا بقت نيلة منيلة، التعويم كارثة ولكنه الحل المر للجميع “.