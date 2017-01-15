حالة الطقس غدا الأثنين 2017/1/16 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

أعلن خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 16/1/2017 ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى مصر أن يسود على جميع الأنحاء طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على محافظات ﺷﻤﺎل كصر حتى يصل لمحافظات ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ، كما تندرج درجات الحرارة فى ساعات النهار ليصبح الطقس داﻓﺊ بينما تقل درجات الحرارة على ﺟﻨﻮب محافظات اﻟﺼﻌﻴﺪ إلى أن يصبح الطقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة فى ساعات اللليل ، وقد أكد خبراء الأرصاد على زيادة فرصة لتساقط الامطار فى بعض محافظات مصر فى أوقات مختلفة ، حيث تزيد نسبة تساقط الأمطار على محافظات شمال الجمهورية وسوف تزيد تلك الإحتمالية فى الدلتا ومحافظة سيناء بالإضافة إلى بعض مناطق ومحافظات شمال الصعيد ، كما أكد الأرصاد على أن هذه الامطار التى يتوقع أن تتساقط غدًا الإثنين أن تكون ما بين متوسطة إلى خفيفة، أما بالنسبة للأمطار الغزيرة يزيد احتمالية سقوطها على المناطق الساحلية ليلاً.

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حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط:

جاءت توقعات الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، بأنها سوف تكون معتدلة على طول البحر كما يتوقعون أن ترتفع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما بالنسبة لحركة الرياح فإنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية، ويتوقع خبراء الأرصاد أن حالة البحر الأحمر ، سوف تترواح ما بين معتدلة إلى مضطربة ، بالإضافة إلى ارتفاع طول حركة الموج في البحر الاحمر حيث تتراوح مابين مترين إلى مترين ونصف ، كما أن حركة الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية، وقد توقع الأرصاد أن اﻟﺮﻳﺎح على طول البحر سوف تكون ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ وتتغير بالتدريج حتى تصبح ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ، كما أنها سوف ﺗﻨﺸﻂ على كلاً من ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ بالإضافة إلى اﻟﺒﺤﺮ الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر :

صرح الأرصاد الجوية فى بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر كالتالي:

القاهرة 09 17

الإسكندرية 08 17

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مطروح 08 166

بورسعيد 11 17

دمياط 08 18

بلطيم 09 18

الإسماعيلية 07 18

السويس 08 18

العريش 07 18

نخل 02 15

طابا 04 17

الطور 10 19

مرسى علم 12 22

الغردقة 11 20

شرم الشيخ 15 21

رفح 03 17

كاترين 05 12

سيوة 04 16

المنيا 08 18

الفيوم 09 18

رأس سدر 09 21

أبوسمبل 11 24

وسط الدلتا 08 17

أسيوط 06 20

سوهاج 07 21

الأقصر 08 23

أسوان 11 24

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 11 22

قنا 07 23

نويبع 13 20

السلوم 06 16 .