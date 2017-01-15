حالة الطقس غدا الأثنين 2017/1/16 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر

أعلن خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 16/1/2017 ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى مصر أن يسود على جميع الأنحاء طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة على محافظات ﺷﻤﺎل كصر حتى يصل لمحافظات ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ، كما تندرج درجات الحرارة فى ساعات النهار ليصبح الطقس داﻓﺊ بينما تقل درجات الحرارة على ﺟﻨﻮب محافظات اﻟﺼﻌﻴﺪ إلى أن يصبح الطقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة فى ساعات اللليل ، وقد أكد خبراء الأرصاد على زيادة فرصة لتساقط الامطار فى بعض محافظات مصر فى أوقات مختلفة ، حيث تزيد نسبة تساقط الأمطار على محافظات شمال الجمهورية وسوف تزيد تلك الإحتمالية فى الدلتا ومحافظة سيناء بالإضافة إلى بعض مناطق ومحافظات شمال الصعيد ، كما أكد الأرصاد على أن هذه الامطار التى يتوقع أن تتساقط غدًا الإثنين أن تكون ما بين متوسطة إلى خفيفة، أما بالنسبة للأمطار الغزيرة يزيد احتمالية سقوطها على المناطق الساحلية ليلاً.
حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط:
جاءت توقعات الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، بأنها سوف تكون معتدلة على طول البحر كما يتوقعون أن ترتفع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ، أما بالنسبة لحركة الرياح فإنها سوف تكون سطحية شمالية شرقية، ويتوقع خبراء الأرصاد أن حالة البحر الأحمر ، سوف تترواح ما بين معتدلة إلى مضطربة ، بالإضافة إلى ارتفاع طول حركة الموج في البحر الاحمر حيث تتراوح مابين مترين إلى مترين ونصف ، كما أن حركة الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية، وقد توقع الأرصاد أن اﻟﺮﻳﺎح على طول البحر سوف تكون ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ وتتغير بالتدريج حتى تصبح ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ، كما أنها سوف ﺗﻨﺸﻂ على كلاً من ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ بالإضافة إلى اﻟﺒﺤﺮ الأحمر.
درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر :
صرح الأرصاد الجوية فى بيان درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر كالتالي:
القاهرة 09 17
الإسكندرية 08 17
مطروح 08 166
بورسعيد 11 17
دمياط 08 18
بلطيم 09 18
الإسماعيلية 07 18
السويس 08 18
العريش 07 18
نخل 02 15
طابا 04 17
الطور 10 19
مرسى علم 12 22
الغردقة 11 20
شرم الشيخ 15 21
رفح 03 17
كاترين 05 12
سيوة 04 16
المنيا 08 18
الفيوم 09 18
رأس سدر 09 21
أبوسمبل 11 24
وسط الدلتا 08 17
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
الأقصر 08 23
أسوان 11 24
شلاتين 14 24
حلايب 16 22
الوادى الجديد 11 22
قنا 07 23
نويبع 13 20
السلوم 06 16 .
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