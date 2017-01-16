مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 16 / 1 / 2017 بمحافظات مصر والعواصم العربية

فى إطار حرصنا الدائم على تقديم أفضل الخدمات وما يهم المواطنين بوجه عام داخل مصر وخارجها لقرائنا الأعزاء ، ونستعرض معكم بصفة مستمرة ما يقدم على الساحة بشكل مباشر ، والتى يأتى فى مقدمتها موعد الصلاة للمسلمين فى كل مكان ، حيث يجب ان نلتزم بالشعائر الدينية كما نسير فى دروب الحياة بصفة دائمة ، ويأتى على رأس إلتزامتنا مواعيد الصلاة الخمسة الموجودة فى محافظات مصر وعواصم الدول العربية فى كل مكان ، نقدم لكم اليوم أسرتنا “مصر365 ” ، المقال اليومي المتعلق بمواعيد الصلاة فى مصر وداخل محافظاتها بالإضافة إلى بعض البلدان العربية والإسلامية التى يبحث روادها فى كل مكان عن موعد الصلاة الذى يختلف من بلدة لأخري طبقًا لفرق التوقيت بين الدول ، وايضًا بين أهل بلدة القطر الواحد ، حيث يتغير موعد كل صلاة بين محافظات مصر بتغير المحافظة ، حيث يفرق بعض الدقائق فى عدد من المحافظات فى مصر ، واليوم نقدم لكم مواعيد صلاة الفجر وصلاة الظهير وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء بتوقيت محافظات مصر بالإضافة إلى بعض العواصم العربية.

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مواعيد الصلاة اليوم فى عدد من محافظات مصر:

موعد الصلاة فى محافة القاهرة:

الفجر 5:20 ص

الظهر 12:04 ص

العصر 57: 2

المغرب 5:17 م

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العشاء 6:38

موعد الصلاة فى محافظة الإسكندرية:

الفجر 5:26 ص

الظهر 12:09

العصر 3:00

المغرب 5:19 م

العشاء 6:42 م

موعد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية:

الفجر 5:17

الظهر 12:00 م

العصر 2:52 م

المغرب 5:12 م

العشاء 6:34 م

موعد الصلاة فى محافظة شرم الشيخ:

الفجر 5:05 ص

الظهر 11:52

العصر 2:49 م

المغرب 5:10 م

العشاء 6:29 م

موعد الصلاة فى محافظة أسوان:

الفجر 5:08 ص

الظهر 11:58 ص

العصر 3:00 م

المغرب 5:22 م

العشاء 6:38

ثانيا: مواعيد الصلاة اليوم بعدد من العواصم العربية:

مع تباين فروق التوقيت بين الدول ، نقدم لكم الآن مواعيد الصلاة اليوم ببعض عواصم هذه الدول.

موعد الصلاة فى مكة المكرمة:

الفجر 5:36 ص

الظهر 12:30 م

العصر 3:37 م

المغرب 6:02 م

العشاء 7:15 م

موعد الصلاة فى المدينة المنورة:

الفجر 5:40 ص

الظهر 12:30 م

العصر 3:33 م

المغرب 5:58م

العشاء 7:11 م

موعد الصلاة فى الرياض:

الفجر 5:12 ص

الظهر 12:02 ص

العصر 3:05 م

المغرب 5:29 م

العشاء 6:43 م

موعد الصلاة فى عمان:

الفجر 5:05

الظهر 11:49 م

العصر 2:43 م

المغرب 5:05 م

العشاء 6:24 م

موعد الصلاة فى أبو ظبى:

الفجر 5:41 ص

الظهر 12:32 م

العصر 3:35 م

المغرب 5:55 م

العشاء 7:13 م

موعد الصلاة فى الرباط:

الفجر 5:57 ص

الظهر 12:36 م

العصر 3:21 م

المغرب 5:42 م

العشاء 7:06

موعد الصلاة فى الكويت:

الفجر 5:12 ص

الظهر 11:57 ص

العصر 2:52 م

المغرب 5:12 م

العشاء 6:32 م .