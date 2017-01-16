أحمد موسى يوجه رسالة للمتحدث العسكري: “هل تريدون إسقاط السيسي؟”

وردت بعض الأنباء الصحفية والإعلامية [انه تم تسليم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السابق ، العميد “محمد سمير”، منذ أيام قليلة مهام منصب رئيس مجلس إدارة شركة ” شيري ميديا ” ، وجدير بالذكر أن هذه الشركة هي التى تيدر قناة العاصمة الفضائية، لتتعالي الاصوات وتكثر التعليقات الإعلامية بعدد من الأراء ، بين مؤيد ومعارض ، كما أنتشرت تصريحات السادة الإعلاميين من خلف الشاشات العربية الفضائية والتى تتحدث فى هذا الشأن ، وجاء من ضمن هذه الاصوات والتعليقات رد فعل الإعلامي الشهير ” أحمد موسى ” ، الذى علق على الخبر فى اطار رسالة قام بتوجيهها إلى المتحدث الرسمي السابق للقوات المسلحة بعد صدور قرار برئاسته لقناة العاصمة ، وطرح تساؤل موجهه إليه وإلي جموع الشعب المصري ومن يهمهم الأمر كما أوضح مساندته القوية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

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تصريحات أحمد موسي الإعلامية:

جاءت تصريحات الإعلامي أحمد موسى ، من خلال منصته الخاصة ببرنامجه التليفزيوني ” على مسئوليتي “، والذى يذاع على شاشة قناة ” صدى البلد ” الفضائية ، حيث قال موسي فى تعليقه: ” نقولهم مبروك وكل التحية لكل واحد بيشتغل في هذه القناة، ونحتاج 20 أو 30 قناة وطنية لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج، وقنواتهم، نحتاج قنوات توصل صوتها لكل شعب مصر بعيداً عن اصوات التآمر ” .

حيث أشار أحمد موسي فى برنامجه أنه يقف خلف الرئيس عب الفتاح السيسي ويدافع عنه على الرغم من عدم احتياج السيسي لمن يدافع عنه ، بالإضافة إلى أنه حث الجميع إلى وجود الكثير من مثل هذه القنوات الفضائية التابعة للدولة من أجل الحفاظ على الوطنية ضد أى معتد وضد من يريدون إسقاط نظام الدولة ، وقد تسائل أحمد موسي فى سياق حديثه موجهًا سؤاله للجميع ، هل تريدون إسقاط السيسي ، حيث أكد الإعلامي أحمد موسي من خلف منصته الإعلامي أنه بسقوط عبد الفتاح السيسي سوف تسقط مصر كلها كدولة ، ولذلك يتوجب على الجميع الإنفاق على الإعلام والتوجه إلى هه الساحة واقامة الكثير من القنوات الفضائية التابعة للدولة من أجل محاربة الأعداء.