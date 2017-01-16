ترامب ينتقد تدخل روسيا فى سوريا

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتخب عن وصول الولايات المتحدة الى اتفاق مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة النووية فى مقابل رفع عقوبات الولايات المتحدة على موسكو , وبناء عليه قد صرح ترامب عم إمكانية رفع العقوبات عن روسيا , وجاء فى تصريحه يوم الاحد 15-1-2016 مع صحيفة تايمز البريطانية, حيث جائت فى تصريحاته بأنه يجب أن يتوصل على اتفاق بين الناس بعضهم البعض ويجب عليهم فعل ماعليهم فعله ويتصرفون بعدل , وتابع بأن العقوبات التى تخص روسيا وأن واشنطن سوف تعقد صفقات جديدة مع روسيا , وأن كمية الأسلحة النووية فى العالم ويجب القل منها ولا بد من تقليصها وتوجد عقوبات روسيا تعانى منها , وسوف تجد واشنط شىء يؤدى الى نتائج ستجعل كل الأطراف تخرج رابحة .

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والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما قد قام بتمديد العقوبات التى فرضتها واشنطن على روسيا على خلفية ازمات اوكرانية لمدة عام كامل إضافى , وقد كانت واشنطط فرض العام الماضى عقوبات على روسيا خصت بعض الشركات الروسية وبعض الأجهزة الامنية وبعض قيادات القوات المسلحة الروسية , وأعلنت السلطات الأمريكية عن 35 دبلوماسى روسى وشخصيات غير مرغوب فيها فى خلفية أحداث التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية , وقد وصف فلاديمير بوتين الرئيس الروسى خطوات واشنطن الغير ودية من جانب الإدارة الأمريكية التى انتهت ولايتها منذ أيام بأنها استفزاز للشأن الروسى فى ظل المفاوضات لتوطيد العلاقات الروسية الأمريكية .

روسيا وتدخلها فى الأزمة السورية

وبخصوص الأزمة السورية والنزاع السورى فى المنطقة هناك وحول سؤال رسويا فى التدخل فى الأزمة صرح دونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتخب بأن التدخل الروسى فى سوريا بأن هناك إمكانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لكى تعمل شيئا فى الأزمة السورية , ولكن كانت متأخرة جدا , ووصف ترامب ايضا الوضع فى حلب السورية وضع انسانى فظيع ولا تتحمله اى انسانية , ويذكر أن روسيا أعلنت عن ان بعض من طائرتها الحربية لم تستهد أى اماكن مدنية داخل سوريا وكل الأتهامات التى وجهت لروسيا تفتقر الى الأدلة ولا يوجد احد معه دليل يدين روسيا ,وقد وصف دونالد ترامب حلف شمال الاطلسى بأنه من المنظمات الهامة بالمنطقه التى ينتظرها مستقبل باهر لأن الحلف لم يعمل على حل قضية الإرهاب بل يساعد فى حل مشكلات عديدة لدى حلف الناتو , والجدير بالذكر أن ترامب قد صرح خلا حملته الأنتخابية قد وعد بإعادة النظر فى التزامات الولايات المتحدة الأمريكية فى اطار حلف شمال الأطلسى ويجب على الدول الأعضاء الأخرى فى الناتو أن تزيد من نفقاتها الدفاعية الى مايزيد على 2% من الناتج الداخلى لهذه الدول مثلما كان فى وقت سابق .