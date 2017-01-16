منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بنتائج مؤتمر باريس

عبرت منظمة التحرير الفلسطينية عن ترحيبها بالبيان الختامى الناتج عن مؤتمر باريس للسلاط بالشرق الأوسط الذى أكد على ضرورة إنتهاء مرحلة الأحتلال الإسرائيلى , مما جاء فى تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات , ودعا صائب عريقات كل الدول المشاركة فى المؤتمر والدول المعنية الى الاعتراف بدولة فلسطين على حسب ترسيم حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية , وصرح أيضا ان الزخم فى مشاركة بعض الدول واجماعها على رفض الاحتلال والأستيطان وضرورة الألتزام بالقانون الدولى واحكام القانون الدولى الإنسانى الذى يوجه بنفسه رسالة قوية الى إسرائيل المحتلة بأنه لا يمكن تحقيق السلام المتفق عليه والأستقرار فى المنطقة والشرق الاوسط والعالم دون إنتهاء الإحتلال العسكرى لفلسطين , وقد أضاف بأنه قد حان الوقت لمحاسبة إسرائيل على كل الانتهاكات التى تحسب عليها , الأنتهاكات التى تعتبر ضد القانون الدولى وحقوق الشعب وتعاملها ضد الشرعية والإرادة الدولية , والجدير بالذكر أن وزير الخارجية الفرنسى شدد فى إفتتاح المؤتمر على أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة العربية وبالعالم كله

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70 عاما من المنفى و50 عاما من الاحتلال، يجب أن يكون 2017 عام العدالة والسلام والحرية

المؤتمر الدولى لبحث اسس السلام بين فلسطين وإسرائيل هدف الى تشجيع السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى مضيفا بإن التحفظات حيال هذا المؤتمر والوضع يؤكد على أنه لا يوجد وقت لكى يضيع وكل الدول المعنية مصممة على مشاركة المجتمع الدولى فى صنع السلام , وصرح الرئيس الفلسطينى محمود عباس بأن الموؤتمر هو امل فلطسين الوحيد لحل السلام بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وشعوب المنطقة , وأن هذا المؤتمر هو الفرصة الأخيرة لحلول السلام بين الدولتين , واضاف محمود عباس قائلا نحن كفلسطنينين نقول كفى بعد سبعون عام فى المنفى وخمسون عاما من الأحتلال فيجب أن يكون هذا العام عام للسلام والحرية والعدالة بين الشعوب العربية .

دعوة الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الاسرائيلى الى المؤتمر

اشارت المنظمات الدولية فى مؤتمر باريس للسلام جامعة الدول العربية والأمم املتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى , وقد وجهت باريس التى يعقد بها المؤتمر دعوة الى الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الا أن بنيامين ناتينياهو رفض الحضور وصرح أن الحضور الى هذا المجتمع خدعة وقد تم الكشف عن مسودة القرار المطروحة من المؤتمر بين الجانبين الفلسطينى ولاإسرائيلى على اعادة التزام الدولتين بالحل والكف عن الانتهاكات التى تحدث من الجانب الإسرائيلى ويطلب من الاطراف الرئيسية الأمتناع عن اى خطوة منفردة كى لا يصدر حكم على نتيجة المفاوضات النهائية وتفشل المفاوضات مرة أخرى .