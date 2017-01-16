حكم تاريخي لـ”الإدارية العليا”بمصرية تيران وصنافير وسيادتنا عليها مقطوع بها

رفضت المحكمة الإدارية العليا بالدائرة الأولى فى مصر الطعن المقدم من الحكومة المصرية على القرار الذى اتخذه القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واللمملكة العربية السعودية , وقد أكد قاضى المحكمة فى ديباجية الحكم أن تيران وصنافير مصرية واراضى مصرية مقطوع بها وأن الحكومة المصرية لم تقدم أى وثيقة تثبت سعودية الجزيرتين , وقد أدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية ورفضت أيضا الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة التى تمثل فى شأنها رئاسة الجمهورية والحكومة, وقدد كانت هيئة مفوضى الدولة اوصت المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن المقدم وتأييد حكم المحكمة الصادر فى شهر يونيو الماضى والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فى أواخر العام الماضى وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأحالة الأمر الى مجلس النواب .

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الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية

ذكرت مصادر داخل الحكومة المصرية فى تصريحات لها بأن الحكومة تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل فى افاقيات ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا التى حكمن ببطلان الأتفاقية , وقد أوضحت المصادر أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من الحكومة بخصوص الشق المستعجل فى الدولى ويجب أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى هذا الأمر واعتبرت أن هذا الموضوع يعتبر مؤقت , وسوف يزول بصدور حكم المحكمة الدستوريا العليا فى هذه الموضوع وسوف يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نهائى وبات وغير قابل للطعن , وعلى جانبه قد رفض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التعليق على قرار المحكمة الأدارية العليا بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وقد أكد على ان مجلس النواب سوف يتعامل مع هذه الأتفاقية وفقا لأحكام الدستور والقانون وعلى الجميع ان يحترم الدستور والقانون واحكام القضاء .

وقد تجمع العشرات من المصريين أمام المحكمة الإدارية العليا قبل النطق بالحكم وهتفو بهتافات مصرية مصرية ورددو النشيد الوطنى , وقد سبق فى اتفاقية ترسيم الحدود التى تم التوقيع عليها فى خلال زيارة العاهل السعودى الى القاهرة فى ابريل الماضى فقد اثارت استياء واسعا داخل الشارع المصرى ورفضها العديد من السياسيين والمواطنيين العادين تسليم جزء من الاراضى المصرية التى يوجد عليها دم ابنائئنا التى استشهدو فى الحرب , وقد دافع الرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره قائلا أنه اتخذ القرار بعد دراسة شديدو وقد اتخذ القرار بحرص ودراسة للوثائق التاريخية التى تثبت سعودة الجزيرتين.