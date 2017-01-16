مصطفى بكرى بعد الحكم بمصرية الجزيرتين انتظر قراءة حيثيات الحكم

بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير ورفض الطعن المقدم من الحكومة على القرار السابق من القضاء الذى يقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية , وقد شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب المصرى برئاسة المستشار بهاء ابو شقة حضور النائب مصطفى بكرى النائب الذى ايد سعودة الجزيرتين داخل المجلس بعد صدور حكم المحكمة الأدارية العليا بأن تيران وصنافير مصرية , وقد جلس بكرى صامتا بعد النطق بالحكم دون أى حديث أو تعليق على حكم المحكمه بمصرية تيران وصنافير دون الحديث مع أى احد من زملائه بالمجلس أو الدخول فى اى مناقشات مع أى نائب بشأن حكم المحكمة الإدارية فى نفس الوقت الذى رفض الحديث فيه للمحررين البرلمانين على موقفع من الحكم وصرح من الأفضل ان ننتظر حتى نقرأ حيثيات الحكم الكاملة .

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استقالة مصطفى بكرى من البرلمان

اكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب المصرى عن نيته لتقديم استقالته من البرلمان , اذا اثبتت النقاشات البرلمانية تبعية تيران وصنافير لمصر لان تصريحاته كلها تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية قائلا أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان حقيقة مصرية تيران وصنافير وأن الحقيقة مع هؤلاء وتم بالأشارة الى المحاميين ببطلان الأتفاقية والله سوف أقف امام البرلمان كله وأعلن استقالتى , وقد استنكر النائب مصطفى بكرى خلال برنامجه حقائق وأسرار الذى يذاع على قناة صدى البلد ان موقف العديد من نواب البرلمان على اعلانهم التظاهر امام مجلس الوزراء لو تم الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مشددا قائلا بطلوا تلعبوا بعواطف الشعب المصرى أقسم بالله لو الوطنية عند هؤلاء المحاميين سوف استقيل من مجلس النواب واجلس فى بيتى لان الوطنية لاتتجزاء وشدد على عدم المتاجرة بالوطنية والتصريح عن الخيانة والطنية والاتهامات التى يلقيها البعض على بعضهم

المستشار أحمد الشازلى وحيثيات حكمه بمصرية الجزيرتين

وقد حكمت المحكمة الأدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الأدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والأعتراف بمصرية تيران وصنافير .

واثار حكم المحكمة الأدارية العليا حالة من الجدل الواسع بالشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى لانه يعتبر حكم المحكمة لاأدارية العليا بمصرية تيران وصنافير يعتبر حكم نهائى ولا يوجد طعن فيه, وقد اخلت قوات الأمن المتواجدة بجانب مجلس الدولة كافة الشوارع المحيطة بالمجلس من المواطنين المتظاهرين ومن الفرحة الواسعة بمصرية الجزيرتين وجاء تأييد الحكم فى رفض المحكمة بإجماع اعضائها الطعن المقدم من جهة الحكومة الحكومة المصرية متمثلة فى هيئة قضايا الدولة للطعن على حكم القضاء الإدارية , وقد اثارت الأتفاقيه ردود واسعه حول مؤيدى ومعارضى القرار وقد نظم عدد من النشطاء تظاهرات للتعبير عن فرتحهم محكم المحكمة ومصرية الجزيرتين

فرحة المواطنين خارج المحكمة بالحكم واحتضان قوات الأمن لهم

قام ضباط من قوات الامن المكلفة بتأمين مبنى مجلس الدولة والشوارع الجانبية به بالأحتفال مع المواطنين واحتضانهم لمواطن يبكى احتفالا بمصرية الجزيرتين وواسى الضابط المكلف بتأمين المتواجد بفرقة التأمين بتقبيل مواطن يبكى احتفالا بمصرية الجزيرتين بعد رفض الطعن المقدم من مجلس الدولة ممثلة عن الحكومة وتايد مصرية تيران وصنافير