أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 16/1/2017 استقرار فى سعر الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بشكل عام مؤخراً زيادة كبيرة وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق المصري بعد القرار الذي صدر من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه, ونتيجة أيضاً لقرار تطبيق التعريفة الجمركية, حيث نتج عن كل ذلك ارتفاع كبير في جميع الأسعار, مما أدى إلى غضب المواطنين في الشارع المصري, ونتيجة لتغير الأسعار اليومي تجد المواطن المصري يتابع دائماً الأسعار يوماً بيوم, لذلك نقدم لمتابعينا اليوم هذا المقال الذي يتضمن أسعار الحديد والأسمنت, حيث أنهما من أهم المواد التي يتابعها المواطن المصري بشكل دوري وملحوظ.

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أولاً أسعار الحديد اليوم

إستقرت أسعار الحديد اليوم بصورة واضحة, وذلك نتيجة لاستقرار سعر الدولار المؤقت هذه الأيام, حيث أن سعر مواد البناء عامةً وسعر الحديد خاصةً متوقفة بشكل كبير على سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري كما ذكرنا سابقاً.حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 10400 جنيه للطن, بينما وصل سعر حديد المركبي إلى 10150 جنيه للطن, إلى أن وصل سعر حديد المصريين في تعاملات اليوم إلى 9750 جنيه للطن.كما وصل سعر حديد الدخيلة اليوم إلى 10300 جنيه للطن الواحد, ووصل سعر حديد بشاي اليوم إلى 10380 جنيه للطن, ووصل سعر حديد العتال اليوم إلى 10300 جنيه للطن, ووصل سعر حديد عطية اليوم إلى 10300 جنيه للطن أيضاً, وأخيراً نجد أن حديد الجارحي اليوم وصل سعره إلى 9600 جنيه للطن.

ثانياً أسعار الأسمنت اليوم

شهدت اليوم أسعار الأسمنت في السوق المصري إرتفاعاً طفيفاً, حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض خلال التعاملات في السوق اليوم من 1510 إلى 1570جنيه للطن, كما أن أسمنت العريش وصل سعره اليوم إلى 725 جنيه للطن, في حين أن الأسمنت المخلوط وصل متوسط سعره اليوم من 710 إلى 720 جنيه للطن. كما أن سعر أسمنت السويدي اليوم قد وصل إلى 770 جنيه للطن الواحد, ووصل سعر أسمنت السويس اليوم إلى 770 جنيه للطن أيضاً, في حين أن الأسمنت المقاوم قد وصل متوسط سعره اليوم من 815 إلى 845 جنيه للطن, وأخيراً فإن الأسمنت المسلح قد وصل سعره اليوم إلى 780 جنيه للطن.لذلك نقوم يومياً بمتابعة السوق المصري لتوفير أحدث الأسعار لمتابعينا, حتى لا يتعرض المواطن البسيط لنهب التجار, كما نتمنى انخفاض الأسعار واستقرارها.